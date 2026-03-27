Bénin: Début de la campagne pour la présidentielle du 12 avril

27 Mars 2026
Radio France Internationale

Deux duos s'affrontent pour succéder au président sortant Patrice Talon : d'un côté, Romuald Wadagni et sa colistière, l'actuelle vice-présidente Mariam Tala, soutenu par la mouvance présidentielle; de l'autre Paul Hounkpè et son colistier Judicael Hounwanou, issus de l'opposition dite modérée.

Après les élections législatives et les élections locales qui se sont déroulées le 11 janvier dernier, le coup d'envoi de la campagne pour l'élection présidentielle du 12 avril est donné ce vendredi 27 mars au Bénin. Pour succéder à Patrice Talon qui achève son deuxième mandat et qui vient de passer dix ans au pouvoir, deux duos de candidats sont en lice, contre trois lors du précédent scrutin en 2021.

Avec pour slogan « Plus loin, ensemble », le premier, sous la couleur bleu, est composé de Romuald Wadagni, dauphin du président sortant, et de sa colistière, l'actuelle vice-présidente Mariam Talata. L'un et l'autre bénéficient du soutien des deux partis de la mouvance présidentielle, le Bloc Républicain et l'Union progressiste Le Renouveau, qui sont les deux seules formations à siéger à l'Assemblée nationale depuis les législatives de janvier dernier.

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Face à eux, l'autre duo, issu de l'opposition dite modérée, est composé de Paul Hounkpè et de son colistier Judicael Hounwanou. Sous la couleur verte, eux vont défendre leur programme « Rebâtir ensemble la fierté béninoise ». Si le candidat des Forces Cauris pour un Bénin émergent (FCBE) avait tendu la main au parti Les Démocrates, ce dernier a malgré tout choisi il y a quelques jours de ne pas donner de consigne de vote.

Principale formation d'opposition du Bénin, Les Démocrates ne participent pas à la présidentielle en raison de la décision prise par la commission électorale d'écarter leur dossier de candidature, faute de parrainages suffisants.

Les deux duo qui briguent la magistrature suprême ont deux semaines pour convaincre les électeurs, la campagne s'achevant le 10 avril à minuit. Le prochain chef de l'État sera élu pour un mandat de sept ans.

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