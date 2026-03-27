Sénégal: Ousmane Sonko lance officiellement les travaux de construction d'un projet Waqf immobilier à Dakar

Le Premier ministre Ousmane Sonko a procédé, jeudi, au lancement officiel des travaux du projet de construction d'un immeuble Waqf, à Dakar-Plateau, une ambition de l'Etat du Sénégal de promouvoir ce mécanisme de financement pérenne, moderne et efficace pour soutenir l'enseignement coranique et améliorer les conditions de vie des talibés, a constaté l'APS.

"Ce projet vise à accompagner l'Etat dans sa politique sociale. La Haute autorité du Waqf a été crééé pour organiser le secteur et nous allons davantage vous accompagner", a dit le Premier ministre, signalant que cette ambition vise à mettre en place "un mécanisme de financement pérenne, moderne et efficace pour soutenir l'enseignement coranique et les conditions de vie des talibés à travers le pays". M. Sonko a vanté ce projet avant d'annoncer que l'Etat envisage d'augmenter le budget de la Haute autorité du Waqf, "levier de croissance inclusive", en cohérence avec l'Agenda national de transformation Vision Sénégal 2050.

Il a indiqué, dans ce sens, avoir donné des instructions au ministre des Finances et du Budget pour inscrire une dotation budgétaire de 1,5 milliard de francs CFA lors de la prochaine loi des finances rectificatives. Ce futur immeuble Waqf, grand standing de 20 niveaux, sera bâti sur un terrain de 2 273 m2. Il sera équipé de logements, de bureaux et de commerces.

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La durée des travaux est de 36 mois.

De son côté, Dr Ahmed Lamine Athie, directeur général de la Haute autorité du Waqf, a souligné la vocation résidentielle, commerciale et de services de l'immeuble Waqf, ajoutant que sa localisation "stratégique au coeur de Dakar-Plateau va générer des revenus pérennes".

"Cet actif immobilier devra produire des ressources durables au bénéfice du fonctionnement et de la modernisation de ces institutions éducatives. (...) Ce que nous venons de poser, ce n'est pas seulement la première pierre d'un immeuble. Nous avons posé la première pierre d'un modèle dans lequel le patrimoine crée de la ressource, la ressource finance l'éducation, et l'éducation fortifie à la nation", a-t-il explique.

À travers cette œuvre, a dit M. Athie, l'État du Sénégal affirme qu'il est possible de "concilier foi et modernité, solidarité et performance, enracinement et innovation". "Devant vous, M. le Premier ministre, la Haute autorité du Waqf s'engage à prendre toute sa part dans cette tâche, avec rigueur, transparence et loyauté, pour que cette promesse devienne un résultat, et que ce résultat devienne un héritage", a-t-il assuré.