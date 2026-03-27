Afrique: L'Assemblée générale des Nations unies soutient la résolution du Ghana sur les réparations de la traite des esclaves

L'Assemblée générale des Nations unies a adopté une résolution reconnaissant la traite transatlantique des esclaves comme un crime contre l'humanité et soutenant les réparations pour les nations africaines, avec 123 pays votant en faveur de cette résolution.

La mesure, présentée par le Ghana, a été adoptée le 25 mars, 52 pays s'étant abstenus et trois ayant voté contre - les États-Unis, Israël et l'Argentine.

La résolution affirme que la traite transatlantique des esclaves, qui a duré environ 400 ans, représente un crime majeur en raison de son ampleur, de sa durée et de ses effets à long terme sur les systèmes économiques et sociaux mondiaux. Elle considère que les réparations constituent une étape vers la réparation des préjudices historiques et des inégalités persistantes qui affectent les personnes d'ascendance africaine.

Le président du Ghana, John Dramani Mahama, a pris l'initiative de faire coïncider le vote avec la Journée internationale de commémoration des victimes de la traite négrière transatlantique.

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Les pays européens, ainsi que le Canada, l'Australie et le Japon, se sont abstenus lors du vote, reflétant ainsi les divisions sur la question des réparations et de la responsabilité juridique.

Points clés à retenir

Cette résolution reflète l'attention croissante portée par la communauté internationale aux injustices historiques et à leur impact économique et social sur l'Afrique et la diaspora. Bien que non contraignantes, les résolutions de l'Assemblée générale des Nations unies signalent souvent un consensus mondial et influencent les débats politiques.

La forte majorité en faveur de la résolution suggère un soutien croissant à la reconnaissance de la traite transatlantique des esclaves comme une injustice mondiale fondamentale aux conséquences durables. Toutefois, la division du vote met également en évidence le désaccord persistant entre les principales économies sur les réparations, notamment en ce qui concerne la responsabilité juridique et la mise en oeuvre.

Les États-Unis et d'autres pays opposés à la résolution soutiennent que les institutions internationales devraient se concentrer sur les défis actuels plutôt que sur les revendications historiques, et que les réparations ne disposent pas d'un cadre juridique clair. Pour les pays africains, la résolution s'inscrit dans le cadre d'une initiative plus large visant à remédier aux injustices coloniales et historiques par l'intermédiaire de plateformes internationales, notamment des initiatives menées par l'Union africaine.

Le débat sur les réparations devrait se poursuivre, les discussions se concentrant sur les compensations financières, le soutien au développement et les réformes structurelles. Bien que la résolution ne crée pas d'obligations légales, elle donne un nouvel élan aux conversations mondiales sur l'équité, la responsabilité historique et la justice économique, ce qui pourrait influencer les futures négociations diplomatiques et économiques.