Afrique de l'Ouest: Des militaires maliens sont entrés dans des villages mauritaniens

Selon des informations publiées dans la presse mauritanienne et confirmées à RFI par des sources sécuritaires mauritanienne et malienne, une patrouille de l'armée malienne a fait irruption mercredi 25 mars au matin dans plusieurs villages de la commune de Gogui, dans la région du Hodh El Gharbi. Une zone où la démarcation de la frontière entre les deux pays n'est pas clairement délimitée. Cette intrusion fait suite à plusieurs épisodes suscitant depuis une dizaine de jours une forte tension entre le Mali et la Mauritanie, que Nouakchott tente de contenir.

L'agence mauritanienne Al Akhbar et le site Saharamedias, citant le maire de Gogui et d'autres sources locales, affirment que des militaires maliens ont fait irruption dans plusieurs villages relevant de cette commune, et qu'ils ont exigé que le drapeau mauritanien dressé sur l'école de l'un de ces villages soit descendu. Face aux refus des habitants, les soldats maliens sont finalement repartis.

Sans violence

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L'information est confirmée à RFI par une source sécuritaire mauritanienne, qui précise que la patrouille malienne était composée de quatre véhicules armés, et que les militaires sont effectivement repartis, sans aucune violence, après avoir relevé des coordonnées GPS. « Il y a bien eu une incursion, confirme à son tour une source sécuritaire malienne, mais dans cette zone, tout est mélangé. Ils pensaient être au Mali. Ensuite, ils ont été rappelés par la hiérarchie. »

L'incident n'a fait l'objet d'aucune communication officielle. Sollicité par RFI, le ministère mauritanien des Affaires étrangères n'a ni confirmé, ni démenti, et l'armée malienne et le ministère malien des Affaires étrangères n'ont pas donné suite.

« Provocation »

Dans cette zone, la frontière est mal démarquée. Par le passé, le Mali et la Mauritanie ont d'ailleurs déjà entrepris des démarches pour mieux la matérialiser.

Après l'assassinat de deux bergers mauritaniens au Mali, près de la frontière, vendredi 20 mars, et l'épisode de la fausse évasion d'otages maliens prétendument détenus en Mauritanie, la semaine dernière, cette incursion est perçue par plusieurs observateurs mauritaniens comme une nouvelle « provocation ».

Lundi 23 mars, le ministère mauritanien de l'Intérieur a appelé la population à ne pas franchir la frontière et à « ne pas se rendre dans des zones non sécurisées ». La diplomatie mauritanienne s'efforce d'éviter toute escalade et de préserver des relations apaisées avec son voisin malien. Les deux pays ont indiqué la semaine dernière vouloir renforcer leur coopération.