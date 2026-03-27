Sénégal: Hydrocarbures et mines - Le secteur privé invité à saisir les opportunités offertes par le contenu local

Dakar — Le secrétaire technique du Comité national de suivi du contenu local (CNSCL), Mor Bakhoum, a invité le secteur privé, jeudi, à Dakar, à saisir les opportunités offertes par le contenu local et publiées sur sa plateforme d'appel d'offres.

"J'invite solennellement le secteur privé à s'inscrire à notre plateforme pour voir et saisir les opportunités qui y figurent et faire acte de candidature", a dit M. Bakhoum lors d'un atelier du CNSCL. "Il y a beaucoup d'opportunités, aujourd'hui, en termes de contenu local dans [le pétrole et le gaz], mais surtout dans le secteur minier", a-t-il souligné. Le contenu local renvoie aux mécanismes permettant le développement du tissu industriel et commercial local, dans les mines et les hydrocarbures.

Mor Bakhoum signale qu"'au moins 10 marchés sont publiés chaque semaine" par la plateforme de passation des appels d'offres du Comité national de suivi du contenu local. "Presque tous les marchés des projets miniers passent par notre plateforme, avec un contrôle a priori que nous faisons pour nous assurer que ce qui doit revenir au secteur privé y est effectivement", a assuré le secrétaire technique du CNSCL.

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D'après lui, le Comité national de suivi du contenu local a organisé beaucoup de sessions de formation au profit des sous-traitants et des fournisseurs, pour leur faire connaître la législation du contenu local. Il exhorte le secteur privé à "une véritable appropriation" de cette législation.