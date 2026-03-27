Sénégal: Vers l'installation d'un guichet unique social pour faciliter les offres de services

La direction générale du développement communautaire et de la promotion de l'équité ambitionne de mettre en place un guichet unique social dans les départements, un service numérique visant à simplifier l'accès aux droits aux citoyens, a indiqué, jeudi, à Fatick, sa responsable Assiya Gaye Diop.

"Le Guichet unique social sera installé dans un premier temps au niveau des départements avant d'être déployé dans les communes. Il a pour ambition de faciliter l'accès aux services aux groupes vulnérables et à tout citoyen", a-t-elle expliqué au cours d'un Comité régional de développement (CRD) à Fatick.

Cette rencontre portait sur les concertations de la Stratégie nationale de l'équité qui vise à réduire les disparités sociales et territoriales à travers un développement inclusif, en cohérence avec la Vision 2050, le référentiel des politiques publiques. La stratégie veut aussi donner la priorité aux populations rurales, à la cohésion sociale et à l'accès aux services. Mme Diop souligne que l'objectif final est de "bâtir une nouvelle politique liée au développement territorial" à travers laquelle "les préoccupations et les besoins de chaque citoyen sont pris en compte".

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"Il est important de voir la situation de référence et les besoins du territoire. Pour cela, nous venons prendre des informations pour élaborer une stratégie inclusive sur l'équité", a-t- elle dit. A partir de là, poursuit-elle, un programme national sur l'équité sera présenté. "Ce programme va regrouper l'offre de service permettant le traitement des dossiers au niveau local", a assuré Mme Diop. "Au fur et à mesure que les collectivités vont être à un niveau de maturité en termes de digitalisation et d'offres de services, elles bénéficieront à leur tour de guichets physiques pour renforcer le travail", a relevé Mme Diop.

La gouverneure de la région de Fatick, Ngoné Cissé, a relevé, pour sa part, la nécessité de fournir des données fiables pour trouver des solutions concrètes à tous les secteurs prioritaires. "Nous avons les indicateurs au rouge, donc tout est prioritaire. Mais, il faut identifier les besoins en fournissant des données fiables au niveau central où les décisions se prennent", a-t-elle dit, déplorant les disparités notées dans la région, surtout en zone insulaire.