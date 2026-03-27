Sénégal: Yacine Fall annonce la construction d'une nouvelle Maison d'arrêt et de correction à Mbour

La ministre de la Justice et Garde des sceaux Yacine Fall a annoncé jeudi la construction prochaine d'une nouvelle Maison d'arrêt et de correction (MAC) à Mbour (ouest) en vue d'améliorer les conditions de détention et favoriser la réinsertion sociale des détenus.

"Plusieurs axes structurels constituent des réponses aux enjeux actuels. D'abord, la construction d'établissements modernes, dont une nouvelle maison d'arrêt et de correction à Mbour pour améliorer les conditions de détention et favoriser la réinsertion", a dit Yacine Fall. La ministre de la Justice et Garde des sceaux s'exprimait en marge d'une visite de la MAC de Mbour où elle a visité d'abord le tribunal de grande instance. Au sortir de cette visite Yacine Fall a aussi prôné le développement des alternatives à l'incarcération avec des aménagements de peines.

A la MAC de Mbour, Yacine Fall a visité les cellules de détention. Elle a aussi rencontré les représentants des détenus avant de s'entretenir avec les agents pénitentiaires. "Cette visite m'a permis de constater les conditions de détention qui prévalent dans cette maison d'arrêt qui est marquée, comme dans la plupart de nos établissements pénitentiaires, par une situation d'engorgement structurel", a noté Mme Fall.

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Conçue pour 650 personnes, la Maison d'arrêt et de correction de Mbour compte à ce jour 915 détenus et 81 agents pénitentiaires. Le gouverneur de Thiès, le président de la cour d'appel de Thiès, le procureur général de la cour d'appel de Thiès, le directeur général de l'administration pénitentiaire, la juge d'application des peines, le président de la chambre d'accusation, le préfet de Mbour et des élus territoriaux ont pris part à cette visite.