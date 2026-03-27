Sénégal: JOJ Dakar 2026 - 97 % des travaux réalisés, les sites seront livrés fin avril (COJOJ)

Dakar — Les travaux de construction et de rénovation des sites devant accueillir les compétitions des Jeux olympiques de la jeunesse (JOJ) Dakar 2026 ont été effectués à 97 %, et ces installations seront livrées en fin avril, a annoncé jeudi à Dakar le Comité d'organisation des Jeux olympique de la jeunesse (COJOJ) Dakar 2026 prévus dans sept mois (31 octobre - 13 novembre).

"Il y a des deadlines pour un certain nombre de choses. À n'importe quelle heure, avec le ministre des Infrastructures, nous visitons les différents sites et constatons, quelle que soit l'heure et la surprise de la visite, que les ouvriers sont à pied d'oeuvre sur les chantiers. Aujourd'hui, on frise les 96-97 % de taux de réalisation", a déclaré le président du COJOJ, Mamadou Diagna Ndiaye. Il s'exprimait lors d'une conférence de presse du Comité d'organisation des JOJ Dakar 2026, en prélude à un média tour international prévu vendredi et destiné à présenter l'avancement des travaux et des infrastructures sportives prévues pour l'événement.

Le directeur exécutif des Jeux olympiques du Comité international olympique (CIO), Christophe Dubi, le président de la commission de coordination du CIO, Humphrey Kayange, et le coordonnateur général du COJOJ, Ibrahima Wade, ont pris part à la rencontre. "Dans les deux mois à venir, nous organiserons une visite de presse pour que ce que je dis aujourd'hui corresponde exactement à la réalité de ce que vous verrez, à savoir que nous respecterons les engagements et les dates imparties, aussi bien par l'État que par le CIO", a ajouté M. Ndiaye.

Il a assuré que d'ici les mois de juin-juillet, le pays disposera de "belles installations qui seront utilisées et réutilisées". "Nous avons partagé le CIO des échéances extrêmement précises. Que ce soit pour le stade Iba-Mar-Diop, la piscine olympique ou les autres infrastructures, elles seront prêtes en fin avril. Dans exactement un mois et dix jours, les dernières finitions seront achevées. Quand nous disons fin avril, c'est vraiment pour indiquer que les infrastructures seront prêtes à être livrées", a précisé Ibrahima Wade.

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M. Wade a également évoqué les installations à Diamniadio, notamment le Centre équestre, qui est "totalement achevé et déjà utilisé" pour des compétitions. "Pour le village olympique, qui sera installé à l'Université Amadou Makhtar Mbow de Diamniadio, les six bâtiments additionnels sont véritablement sous contrôle. Il y a sept autres bâtiments qui doivent être réhabilités. Ils seront libérés par les étudiants en fin mai. La prise de possession est prévue dès mi-juin, et les travaux de relifting dureront deux mois et demi", a-t-il expliqué.

"Nous avons beaucoup discuté avec le CIO pour faire en sorte que ces échéances de deux mois et demi soient respectées. Exceptionnellement, à part ces travaux de relifting, tout le reste sera, au plus tard fin avril, entre les mains du Comité d'organisation, qui assurera les travaux d'installation avant de remettre les sites aux propriétaires dans un délai de 15 jours à un mois avant la cérémonie d'ouverture", a-t-il ajouté. Il a également annoncé que, dès le début du mois de mai, tout ce qui concerne la signalétique liée aux Jeux sera mis en place, et que ce sera pareil à Dakar, Diamniadio et Saly.