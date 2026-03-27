Tunisie: PowerChina élargit ses projets au pays dans l'énergie, l'eau et l'infrastructure

Le directeur général du bureau Afrique du Nord de la société chinoise PowerChina, Xu Dedui, a exprimé son intérêt pour l'expansion des activités de l'entreprise en Tunisie, visant à couvrir plusieurs secteurs prioritaires pour le pays, tels que l'infrastructure, l'énergie et l'eau.

Cette déclaration a été faite lors d'une rencontre avec l'ambassadeur de Tunisie à Pékin, Adel Arbi, dans le cadre des efforts diplomatiques tunisiens visant à attirer davantage d'investissements chinois. Au cours de la rencontre, Xu Dedui a présenté un panorama des projets déjà réalisés par PowerChina en Tunisie, tandis que l'ambassadeur Arbi, accompagné d'Abdelkhalek Dhakar, diplomate chargé de la coopération économique et commerciale, a salué la coopération active entre la Tunisie et la société chinoise et mis en avant la dynamique remarquable des relations bilatérales.

L'ambassadeur a en outre rappelé les incitations offertes par la Tunisie aux investisseurs étrangers, notamment pour les entreprises chinoises souhaitant lancer ou étendre leurs projets dans le pays. Selon le Centre de promotion des exportations, les échanges commerciaux tuniso-chinois ont atteint environ 9,2 milliards de dinars tunisiens en 2024, enregistrant une croissance de 8 % par rapport à 2023.

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Les opportunités d'exportation non exploitées vers la Chine dépassent 214 millions de dollars, incluant 20 millions pour l'huile d'olive, 15 millions pour les produits de la mer et 2,5 millions pour les dattes, soulignant le potentiel pour réduire le déficit commercial et renforcer un commerce équilibré entre les deux pays.