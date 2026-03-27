Tunisie: Nafti et Bill Bazzi se rencontrent - Priorité au soutien des Tunisiens résidant aux États-Unis

M. Mohamed Ali Nafti, ministre des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l'Étranger, a reçu aujourd'hui, jeudi 26 mars 2026, M. Bill Bazzi, Ambassadeur des États-Unis d'Amérique en Tunisie.

La rencontre a constitué une occasion renouvelée de souligner l'importance de la solidité des relations d'amitié et de coopération distinguées et anciennes unissant les deux pays depuis plus de 228 ans, fondées sur la confiance et le respect mutuel, ainsi que sur la base des intérêts communs des deux peuples amis. L'entretien a permis d'examiner les moyens à même de hisser ces relations à des horizons plus larges, notamment dans les domaines économique, commercial, sécuritaire, scientifique et technologique, ainsi que dans les secteurs du tourisme et du transport.

Par ailleurs, le ministre a exprimé son souhait de voir les autorités américaines continuer à accorder à la communauté tunisienne résidant aux États-Unis toute l'attention et le soutien nécessaires, de nature à faciliter son intégration dans le pays de résidence. Les échanges ont également porté sur l'importance d'œuvrer à la facilitation de la mobilité des citoyens et des hommes d'affaires dans les deux sens, ainsi qu'à la levée des obstacles entravant le renforcement du tourisme et le développement des opportunités commerciales et des programmes de coopération technique, scientifique et académique entre les deux pays.