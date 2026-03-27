Tunisie: Clôture de la 27e session du Comité militaire tuniso-italien - Les priorités 2026 définies

Le ministre de la Défense nationale, Khaled Sehili, a reçu ce jeudi 26 mars 2026 le sous-secrétaire d'État à la Défense italien, Matteo Perego di Cremnago, à l'occasion de la vingt-septième session de du Comité militaire mixte tuniso-italien.

La rencontre, tenue en présence de l'ambassadeur d'Italie à Tunis, Alessandro Prunas, a permis de consolider les relations militaires bilatérales et de préparer de nouveaux axes de coopération stratégique.

Le ministre Sehili a souligné la solidité historique des relations tuniso-italiennes et la vitalité de leur coopération militaire, active depuis la signature de l'accord de coopération en 1995. Il a salué la régularité des sessions du Comité et l'application effective de ses programmes et activités. La Tunisie aspire à faire évoluer cette coopération vers un partenariat stratégique incluant de nouvelles priorités comme la production militaire, le transfert de technologies et le renforcement des capacités locales.

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Le ministre a en outre rappelé l'importance de la coordination continue entre les états-majors et les hauts responsables des deux pays, notamment sur les questions régionales et internationales. Il a insisté sur la nécessité d'efforts conjoints face aux défis géopolitiques et économiques actuels pour garantir la stabilité régionale et internationale.

Par ailleurs, il a salué le soutien italien dans la réalisation de projets de développement intégrés dans le sud tunisien et les zones désertiques, citant la revitalisation des régions de Régim Maatoug et Mohdath, transformées en oasis de palmiers offrant des conditions de vie améliorées aux populations locales. Le soutien logistique apporté à l'Institut de formation professionnelle de plongée de Zarzis a également été mis en avant. Le ministre a rappelé que la Tunisie demeure un acteur clé de stabilité régionale, notamment dans la lutte contre le terrorisme, la contrebande et la criminalité transfrontalière.

Concernant l'immigration irrégulière, il a souligné la nécessité d'une approche combinant protection des frontières et application de la loi, tout en traitant les causes profondes du phénomène via la coopération bilatérale et multilatérale avec les partenaires régionaux et internationaux.

Pour sa part, le sous-secrétaire italien à la Défense a qualifié la rencontre d'occasion privilégiée pour évaluer la profondeur des relations bilatérales et a réaffirmé l'engagement de l'Italie à développer la coopération militaire, notamment dans la formation, l'échange d'expertises et les visites bilatérales. Il a salué les efforts de la Tunisie pour le succès des programmes de coopération et des conclusions de cette session.

Pour rappel, la vingt-septième session du Comité militaire mixte tuniso-italien, qui se tient chaque année à tour de rôle entre les deux pays, s'est achevée ce matin avec la participation de délégations militaires de haut niveau et la préparation du programme d'activités conjointes pour l'année 2027.