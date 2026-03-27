Sénégal: Tivaouane - Un dispositif multisectoriel mis en place pour la Ziarra générale

Tivaouane — Le préfet du département de Tivaouane (ouest), Mamadou Gueye, a présidé mercredi, un Comité départemental de développement (CDD), consacré aux préparatifs de la Ziarra générale, prévue le 12 avril prochain, au cours duquel un comité multisectoriel a été mis en place, a constaté l'APS.

Lors de cette rencontre, les différents services ont exposé les mesures arrêtées pour assurer le bon déroulement de cet événement religieux majeur, en présence de Serigne Moustapha Sy Al Amine et de Serigne Babacar Sy Cissé. Le service d'hygiène a annoncé le traitement systématique des sites d'accueil, incluant des opérations de pompage dans les zones devant abriter les pèlerins. La brigade spéciale de Tivaouane a prévu des actions de sensibilisation, selon l'adjudant Male Diop.

Le service de l'élevage a également fait état d'un renforcement de ses activités de contrôle et de sensibilisation, en particulier dans les abattoirs et à travers la ville. La SEN'EAU, représentée par Diégane Thiam, a assuré de la disponibilité d'une eau de qualité, précisant qu'aucune coupure n'est envisagée. Un dispositif de suivi, incluant l'utilisation de GPS pour mesurer la pression aux différents points d'eau, sera mis en place. Sur le plan sécuritaire, Serigne Mame Ousmane Samb a attiré l'attention sur les défis liés à la forte affluence, rappelant que la Ziarra se déroule sur une seule journée marquée par d'importants flux de pèlerins.

Le commissaire Ndiaye a, pour sa part, plaidé pour l'installation de blocs de pierre afin de mieux canaliser la circulation, notamment sur les allées Serigne Babacar Sy. La gendarmerie nationale, représentée par le capitaine Mohamed Fall, a annoncé un dispositif axé sur la sécurisation des principaux axes menant à Tivaouane, avec la mise en place de 500 barrières. Elle a en outre invité les organisateurs à transmettre en amont les listes de convois afin de faciliter l'accès à la ville.

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L'adjudant Benoît Ngom du centre de secours et d'incendie de Tivaouane a confirmé la disponibilité des moyens nécessaires, notamment en matière de ravitaillement en eau. De son côté, la SONAGED s'est engagée à assurer la propreté de la ville, en particulier au niveau des esplanades des mosquées. Dans le domaine sanitaire, le représentant du directeur de l'hôpital Mame Abdou Aziz Sy Dabakh a assuré que toutes les préoccupations du comité d'organisation seront prises en charge.

Se félicitant de la qualité des échanges, Serigne Moustapha Sy Al Amine a salué le bon déroulement de la rencontre et a remercié l'autorité administrative pour son engagement. La Ziarra générale sera précédée, le 11 avril, par le Gamou dédié à Sokhna Oumou Khairy Sy, offrant aux fidèles une occasion de célébrer "Borom Wagn Wi".