Sénégal: Dakar et Madrid signent un accord-cadre fixant les nouvelles orientations de leur coopération

Dakar — Un accord-cadre fixant les orientations générales de la coopération entre le Sénégal et l'Espagne sur la période 2026-2030 et d'autres mémorandums d'entente ont été signés par les deux pays dans le cadre de la visite officielle que le chef de l'Etat sénégalais a bouclée jeudi dans le royaume ibérique, a appris l'APS de source officielle.

Dans le cadre de sa visite officielle entamée mardi, Bassirou Diomaye Faye a signé avec le président du gouvernement espagnol, Pedro Sanchez, un accord-cadre portant sur le Partenariat pour le développement durable Sénégal-Espagne 2026-2030, lequel fixe désormais les orientations générales de la coopération entre les deux pays pour les prochaines années, a indiqué la présidence sénégalaise.

Elle rapporte, dans une note transmise à l'APS, que la visite officielle du président Faye, effectuée du 24 au 26 mars 2026, a été marquée par la tenue d'entretiens de haut niveau, la signature de plusieurs accords de coopération et des échanges avec des acteurs économiques et institutionnels. Le chef de l'État sénégalais a été reçu au Palais royal par Sa Majesté le Roi Felipe VI, avec lequel il a eu un entretien, suivi d'un déjeuner officiel offert en son honneur.

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Il s'est également entretenu avec le président du gouvernement espagnol, Pedro Sánchez, au Palais de la Moncloa. Les discussions ont porté sur les relations bilatérales et les questions internationales d'intérêt commun, a souligné la présidence sénégalaise. Elle signale que le chef de l'Etat sénégalais et le chef du gouvernement espagnol ont exprimé leur volonté de renforcer leur coopération dans plusieurs domaines, notamment l'économie, la migration, la sécurité et le développement durable.

C'est ainsi que les échanges avec les deux hommes ont débouché sur la signature d'accords et de mémorandums portant sur la pêche maritime et la lutte contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée, mais également le tourisme. Les deux parties ont également paraphé des mémorandums d'entente sur la promotion des relations commerciales et de l'investissement, l'éducation et l'apprentissage des langues, ainsi que la valorisation du patrimoine subaquatique, a rapporté la même source.