Sénégal: Saint-Louis - 100 kits alimentaires du PRDC-VFS à la communauté chrétienne

Saint-Louis — Le Projet de résilience et de développement communautaire de la vallée du fleuve Sénégal (PRDC-VFS) a remis jeudi des kits alimentaires aux responsables des quatre églises de la ville de Saint-Louis (nord), un appui destiné aux fidèles chrétiens observant actuellement le carême.

"C'est un plaisir pour moi d'être là aujourd'hui, avec nos amis et parents chrétiens pour ces moments de partage", a déclaré Lamine Dramé, spécialiste développement local et cohésion sociale du PRDC-VFS, en marge de la cérémonie de remise symbolique.

"Ici nous avons 100 kits pour les quatre églises. Pour chaque église, on a mis 25 kits. Et pour chaque kit, on a un sac de riz de 25 kilos, un sac d'oignons de 25 kilos, un sac de pomme de terre de 25 kilos, du sucre, de l'huile et de la pâte d'arachide", a détaillé M. Dramé, représentant le coordonnateur du PRDC-VFS. Selon lui, chaque kit coûte au minimum 44 000 francs CFA, soit une donation totale de 4 millions 400 mille francs CFA.

"Nous avons privilégié la production locale pour participer au développement économique local", a-t-il signalé, avant de rappeler que le PRDC-VFS est un projet intervenant dans la vallée pour appuyer la résilience des populations face aux chocs climatiques.

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L'abbé Jean Louis Coly, curé de la Paroisse cathédrale de Saint-Louis, a pour sa part magnifié cette œuvre caritative à l'endroit de l'Église. "Ce geste à l'endroit des chrétiens, nous l'accueillons avec beaucoup de joie. Nous remercions le PRDC et nous prions pour que le Seigneur les aide à réussir ce projet", s'est-il félicité.