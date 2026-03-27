Sénégal: Le gouvernement 'résolument' engagé dans une dynamique de transformation profonde du secteur de l'eau et de l'assainissement (Ministre)

Diamniadio — Le gouvernement s'est résolument engagé dans une dynamique de transformation profonde du secteur de l'eau et de l'assainissement, à travers notamment des projets structurants, a assuré, jeudi, le ministre de tutelle, Cheikh Tidiane Dièye.

"Le gouvernement, avec son ambition affirmée d'améliorer durablement les conditions de vie des populations, s'est résolument engagé dans une dynamique de transformation profonde du secteur de l'eau et de l'assainissement, et ce à travers des projets structurants", a-t-il notamment indiqué. Le ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement intervenait lors de la célébration de la Journée mondiale de l'eau, axée sur le thème "Eau et Genre : agir pour l'eau, c'est agir pour l'égalité".

Des directeurs, chefs de service, des techniciens et experts, des partenaires stratégiques, des acteurs communautaires et des élus territoriaux ont pris par cette manifestation. Il est revenu sur les projets structurants en perspective ou en cours, il a cité de l'initiative des Autoroutes de l'eau et le projet de la construction d'usines de dessalement d'eau de mer. Il a aussi évoqué les programmes de réalisation d'ouvrages hydrauliques en milieu rural pour rapprocher les points d'eau des ménages et réduire les temps et distances de collecte supportés par les femmes et les jeunes filles.

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Selon lui, il y a aussi des projets de valorisation durable des ressources en eau "pour garantir une disponibilité pérenne de la ressource pour des activités productives" et impulser le développement d'une économie circulaire. "Ces investissements visent à faire de l'eau un véritable levier de justice sociale et d'autonomisation économique, plus particulièrement pour les femmes ; ce qui en fait un vecteur d'égalité qu'il faudra accompagner d'une approche participative intégrant la problématique genre", a ajouté le ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement.

Il a aussi assuré que "globalement, le Gouvernement promeut un changement systémique favorisant un accès équitable à toutes les ressources, ce qui, par conséquent, fait du genre un axe stratégique de notre politique sectorielle".

Ainsi, à travers l'institutionnalisation du genre, l'ambition est claire, selon le ministre. Il s'agit de faire des femmes "des décideuses à part entière, pleinement impliquées dans la gouvernance, la planification, la gestion des services et la définition des solutions, conformément au message de la Journée mondiale de l'eau 2026". M. Dièye a en outre félicité et exprimé sa reconnaissance à l'ensemble des acteurs, avant d'appeler à la "mutualisation de nos efforts d'inclusion et d'amélioration des conditions de vie de nos compatriotes, en particulier les femmes, jeunes et personnes vulnérables".