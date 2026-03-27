Sénégal: Thiès - Wally Seck en tête d'affiche du grand concert de clôture des festivités du 4 avril

Wally Seck animera le grand concert de clôture des festivités de l'indépendance, prévu le 5 avril 2026 à Thiès. En conférence de presse tenue ce jeudi à l'esplanade de l'hôtel de ville, l'artiste a donné rendez-vous aux Thiessois.

Le chanteur a annoncé que la ville de Thiès « va vibrer » au rythme de l'événement. Il a également promis de passer la nuit sur place, non sans humour, en révélant avoir déjà commandé un plat de thiou qu'il compte déguster dans la soirée. Wally Seck a, par ailleurs, remercié le maire pour le choix porté sur sa personne. Prenant la parole au nom des artistes thiessois, l'artiste Ma Sané a salué cette initiative.

Au programme, une large palette d'artistes locaux issus de divers horizons musicaux : variété, rap, reggae, dance et slam. Dans le registre de la variété, plusieurs artistes sont attendus, notamment Macoumba, Sasha, Ass Mbaye, Ndeye Sokhna Royal Band, Iba Ngom Pout, Mame Siny Sérère, Moussa Palo Mont-Rolland, Modou Mbaye (artiste Ngaye), Cheikh Waly, Yacine Lam, Diarra Sen (Petit Galé), Madjiguène et Khadim Temps Thiès.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

La scène rap verra la participation de Fire & Wizzy, Ben Lil, Lilka Boy, Xeusha et AMC. Du côté du reggae, le public pourra apprécier les prestations de Mistik, Voices et Buur Sine. En slam, Arona Jumeaux et Hadja « La Voix du Coeur » sont annoncés. Enfin, la danse sera représentée par la compagnie Urban Art et le groupe X Dance Crew.