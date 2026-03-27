Maroc: Ouled Teima abrite le 18e Salon régional du livre et de la lecture

Le 18e Salon régional du livre et de la lecture aura lieu du 31 mars au 8 avril 2026, dans la ville d'Ouled Teima, province de Taroudant.

Organisé sous le thème "Houara: L'essence de l'histoire et la passion de la culture", cet événement culturel s'inscrit dans le cadre de la stratégie du ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication visant à promouvoir le secteur du livre et de l'édition et à soutenir les différents acteurs du domaine culturel aux niveaux national, régional et local.

Initiée par la Direction régionale de la culture du Souss-Massa, avec le soutien de la Direction des livres, des bibliothèques et des archives, et en coopération avec le Conseil communal d'Ouled Teima et le Club agricole Houari, cette manifestation verra la participation de plusieurs institutions publiques, associations culturelles, maisons d'édition et professionnels du livre.

Lors de cet événement, les visiteurs auront l'occasion de découvrir les dernières parutions dans divers domaines littéraires et scientifiques, tout en renforçant les liens entre lecteurs, auteurs et éditeurs.

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Le programme de cette année comprend une série de séminaires et de rencontres culturelles, ainsi que des séances de dédicaces en présence d'intellectuels et de chercheurs de divers horizons.

Il propose également des ateliers de formation et de création en écriture, lecture, calligraphie, dessin, sculpture, communication et développement personnel, destinés principalement aux jeunes.

Dans ce contexte, un programme spécifique a été mis en place pour les étudiants, notamment des établissements scolaires de la ville d'Ouled Teima, afin de promouvoir la lecture et d'encourager la créativité chez les jeunes générations.

Selon les organisateurs, le salon qui met cette année à l'honneur Ouled Teima en tant que ville au riche patrimoine matériel et immatériel, se veut une plateforme pour évoquer les questions qui intéressent les acteurs de l'industrie du livre ainsi que le grand public en termes de promotion de la vie culturelle et intellectuelle.