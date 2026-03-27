Maroc: L'Equateur, premier test grandeur nature pour Ouahbi et ses poulains

Le Onze national donnera la réplique, ce soir à partir de 21h15 au Riyadh Air Metropolitano de Madrid, à la sélection de l'Equateur, au titre d'un match amical entrant dans le cadre des préparatifs des deux équipes aux phases finales du Mondial prévues l'été prochain et organisées conjointement par les Etats-Unis, le Canada et le Mexique.

Une rencontre qui ouvre une nouvelle ère pour l'EN sous la conduite du sélectionneur Mohamed Ouahbi, le coach qui a offert au Maroc son premier titre majeur dans la catégorie des jeunes, après avoir remporté la Coupe du monde des juniors, au Chili en 2025.

Sauf que chez les A, la chanson est tout autre, mais l'ambition demeure la même : Performer avec une équipe renouvelée à un pourcentage élevé tout en comptant des joueurs aguerris et outillés pour atteindre les objectifs tracés.

A ce propos, Mohamed Ouahbi avait indiqué lors de la conférence de presse consacrée à la présentation de la liste des joueurs convoqués pour les deux matches test de ce mois de mars qu' «en intégrant de jeunes joueurs et de nouveaux profils dans toutes les lignes, nous voulons préparer l'équipe nationale avec un regard tourné vers l'avenir et la relève ».

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En donnant le ton à la sélection équatorienne, 12ème au dernier classement FIFA, l'occasion se présente pour le staff de l'équipe nationale de voir à l'oeuvre les internationaux retenus face à des adversaires de taille, sachant qu'outre le match de ce soir, l'EN affrontera, toujours en amical, le 31 courant au Stade Bollaert-Delelis à Lens, la sélection du Paraguay.

Pour Ouahbi, « ces confrontations seront un bon test pour évaluer le niveau de compétitivité du groupe », précisant que « l'objectif du staff technique est de pousser l'équipe à être performante dans un contexte exigeant, à quelques mois d'une échéance mondiale majeure », rapporte la MAP. Et d'ajouter que son objectif est de «mettre l'accent sur l'identité de jeu de son équipe. Ces matchs serviront avant tout à renforcer la cohésion et à poser les bases d'un groupe compétitif pour la Coupe du monde ».

Au Mondial, le Maroc évoluera dans le groupe C aux côtés du Brésil, de l'Ecosse et d'Haïti. D'ici le coup d'envoi de cette épreuve, les Lions de l'Atlas bénéficieront d'une deuxième fenêtre au mois de juin en vue de peaufiner les ultimes réglages avec les joueurs qui seront retenus dans la liste définitive.