Tunisie: UNESCO - Le pays réaffirme son soutien aux actions d'urgence au Yémen et à Gaza

Tunis — L'ambassadeur, délégué permanent de la Tunisie auprès de l'UNESCO, Dhia Khaled, a pris part jeudi à deux réunions d'information organisées par le secrétariat de l'organisation, consacrées aux situations d'urgence et aux actions de l'UNESCO au Yémen et dans la bande de Gaza.

Ces réunions ont permis de faire le point sur les efforts déployés pour la mise en oeuvre des programmes d'aide d'urgence de l'UNESCO, en particulier, en matière d'éducation et d'enseignement supérieur, de protection du patrimoine affecté par les conflits et de protection des journalistes, selon une publication de la délégation permanente de la Tunisie auprès de l'organisation.

À cette occasion, le diplomte a réaffirmé l'attachement de la Tunisie aux valeurs de solidarité et de coopération internationales et son soutien aux initiatives de l'UNESCO pour atténuer l'impact des situations d'urgence sur les populations en Palestine et au Yémen.

Il a, par ailleurs, réitéré le soutien indéfectible de la Tunisie au peuple palestinien et à son droit inaliénable et imprescriptible à établir son État indépendant et souverain sur l'ensemble de son territoire, avec Al-Qods Al-Charif pour capitale.