Congo-Brazzaville: Livre - Sadel Sylvestre Okemba publie « La douane à l'ère de la mondialisation et de la globalisation »

Préfacé par le Pr Gil Rémillard, l'ouvrage de 194 pages paru aux éditions L'Harmattan Congo aborde un sujet crucial pour les économies modernes à une époque où les échanges commerciaux internationaux se multiplient et où les frontières économiques deviennent de plus en plus pénétrables.

Le livre de Sadel Sylvestre Okemba met en lumière les enjeux complexes de la régularisation du commerce mondial, tout en proposant des pistes de réflexion pour adapter les pratiques douanières à ces nouvelles réalités. La réflexion de l'auteur est profonde et bien documentée, tant dans les recherches que dans les analyses. Le lecteur y est amené à réfléchir aux nouvelles stratégies à mettre en place et à comprendre les spécificités du caractère douanier.

Préfaçant cet ouvrage conçu, le juriste, homme politique, administrateur québécois, le Pr Gil Rémillard, a signifié qu'on y découvre les méthodes ainsi que les techniques scientifiques sur la douane moderne qui favorise la croissance et le développement par la facilitation des échanges et le renforcement de la sécurité aux frontières. Pour lui, les administrations des douanes du monde entier sont conscientes que la responsabilité leur revient d'élaborer de nouvelles perspectives stratégiques, et des politiques qui donneront forme au rôle que devra jouer la douane moderne.

Le Pr Gil Rémillard pense que les enjeux sont multiples: la mondialisation des affaires et du commerce, le développement et la réduction de la pauvreté; les nouvelles règles complexes en matière de gouvernance. Pour ce faire, les administrations nationales des douanes ont entamé une réflexion sur les principales questions qui auront une incidence sur le fonctionnement efficace et rentable des douanes à l'avenir. «De nos jours, le commerce international est l'un des grands moteurs de la croissance et du développement économique, ce même commerce permet d'élever le niveau de vie des pays développés et des pays en voie de développement», souligne le préfacier.

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L'apparition de nouveaux modèles et l'exigence en matière du commerce et de la douane, la distribution en flux contracté, la tenue de stock et les transports multimodaux débouchent sur les méthodes novatrices de transport transfrontalier des marchandises, et sur des pressions accrues exercées sur les chaînes logistiques.

Pour le préfacier, les entreprises modernes de transit exigent également d'être protégées contre les pratiques commerciales internationales déloyales, en justifiant les méthodes de contrebande des marchandises, la sous-facturation ainsi que la fraude sur les origines des marchandises. L'auteur souligne aussi dans ce livre les méthodes de protection des citoyens contre les menaces qui constituent notamment les aliments contaminés, les jouets dangereux et les produits de consommation, les médicaments et les produits contrefaits, et cela a également un nouvel impératif pour la douane.

Contrôler les mouvements de marchandises, préserver les intérêts de l'Etat, ... la mission de la douane

Dans sa préface, le Pr Gil Rémillard a rappelé que la douane a pour mission de contrôler les mouvements de marchandises et partant de préserver les intérêts de l'Etat puis de garantir le recouvrement des recettes en respectant la législation douanière des Etats. Il a indiqué que l'auteur soulève les thématiques du partenariat douane- entreprises.

Pour le préfacier, l'auteur a eu le temps d'examiner et d'aller en profondeur concernant les connaissances et les méthodes. Sur le renforcement des capacités, les administrations des douanes doivent s'assurer qu'elles disposent des capacités et des aptitudes indispensables dans tous les critères du modèle opératoire afin de s'acquitter le plus efficacement de l'ensemble des fonctions douanières. Dans ce livre, il insiste sur les pratiques et les règles d'étique et de la déontologie. La lutte contre la corruption demeure une tâche importante.

La corruption doit obligatoirement être bannie au sein des administrations des douanes car, elle freine la croissance économique, nuit à l'Etat de droit et entraîne un gaspillage de compétences et de précieuses ressources. L'auteur soutient les procédures élaborées par l'Organisation mondiale des douanes qui favorisent la coopération et renforcent les capacités afin de faciliter le commerce mondial et d'améliorer l'efficacité ainsi que l'efficience des administrations douanières.

Dans ce livre, Sadel Sylvestre Okemba fait voyager ses lecteurs. Il leur fait entrer dans son univers avec un sujet très approfondi et précis qui parle des douanes des temps modernes. «Je suis très fier du travail abattu par l'auteur et je ne peux que me réjouir des efforts qu'il a fournis pour la rédaction de cet ouvrage. Il a présenté un travail de fond et de qualité», conclut le préfacier.

Né à Brazzaville, Sadel Sylvestre Okemba est titulaire d'une maîtrise en administration appliquée de la Haute école commerciale à Montréal, au Canada, ainsi que d'une maîtrise en administration publique de l'Ecole nationale d'administration publique. Cadre des douanes, il a occupé plusieurs postes à responsabilités. Il est aussi représentant de l'Organisation mondiale des douanes et membre de l'Association internationale des douaniers francophones.