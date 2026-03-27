Sénégal: Dakar - Un projet immobilier Waqf pour assurer l'avenir des Daara

Le Premier ministre Ousmane Sonko a présidé, ce jeudi, la cérémonie de lancement des travaux de construction d'un immeuble Waqf public destiné au financement des Daara, marquant une nouvelle étape dans la mise en place de mécanismes durables de soutien à ces écoles coraniques.

Implanté au cœur de Dakar, ce projet immobilier à vocation résidentielle, commerciale et de services ambitionne de générer des revenus pérennes pour assurer le fonctionnement et la modernisation des Daara. Il s'inscrit dans la stratégie de l'État visant à renforcer les instruments de financement souverains et inclusifs au service des priorités sociales. Prenant la parole lors de la cérémonie de pose de la première pierre, le directeur général de la Haute Autorité du Waqf, Ahmed Lamine Athie, a souligné que cette initiative traduit « une volonté publique de doter le pays de mécanismes durables, stables et souverains de financement du bien commun ».

Selon lui, cet immeuble, dont le coût est estimé à environ 12,12 milliards FCfa, constitue un « patrimoine productif » dont les ressources seront entièrement dédiées au développement des Daara, dans une logique de transformation sociale, économique et éducative.

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Il a rappelé que ce projet s'inscrit dans la feuille de route présentée en mars 2025, visant à faire du Waqf un levier de croissance inclusive, en cohérence avec l'Agenda Sénégal 2050. Cet immeuble de haut standing (20 niveaux) est doté d'une triple vocation : résidentielle, commerciale et de services divers. Il est réalisé sur un terrain de 2 273 m² situé au coeur du Plateau, à Dakar, à l'intersection des rues Amadou Assane Ndoye et Huart, dans un quartier hautement stratégique.

Le responsable a également insisté sur la nécessité de structurer un écosystème solide autour du Waqf, incluant notamment l'amélioration du cadre juridique, la mobilisation du foncier, la défiscalisation des projets d'intérêt public et le renforcement des partenariats.

M. Athie a salué l'engagement du Premier ministre Ousmane Sonko en faveur de solutions innovantes et durables, ainsi que l'appui de la Banque islamique de développement, jugé déterminant dans la structuration du projet. « Ce que nous posons aujourd'hui, ce n'est pas seulement la première pierre d'un immeuble, mais celle d'un modèle où le patrimoine génère des ressources pour financer l'éducation et renforcer la nation », a-t-il déclaré.