Tunisie: Les prix des oeufs chutent

Après l'Aïd el-Fitr, la production d'oeufs connaît une nette augmentation, entraînant une baisse significative des prix, a annoncé jeudi soir Hassib Fakhfakh, président de l'Association des producteurs d'oeufs de consommation.

Selon Fakhfakh, cette hausse s'explique par la constitution annuelle de stocks d'oeufs chez les éleveurs, pratique habituelle qui provoque une diminution des prix à la production.

Le directeur régional du commerce à Sfax a aussi donné des instructions pour ajuster les tarifs au détail : le prix du plateau d'oeufs passe désormais de 1 200 millimes avant Ramadan à 940 millimes.

Des équipes de contrôle économique effectuent actuellement plusieurs campagnes pour vérifier la mise en oeuvre de cette nouvelle tarification et s'assurer du respect des prix par les commerçants.