Congo-Kinshasa: Révision constitutionnelle - La CENCO juge « hasardeux d'ouvrir » ce chapitre dans le contexte sécuritaire actuel

À l'issue de leur Assemblée plénière extraordinaire tenue du 23 au 25 mars 2026 à Kinshasa, les archevêques et évêques membres de la Conférence épiscopale nationale du Congo (CENCO) ont émis leurs réserves au sujet de la révision constitutionnelle, soutenue par la majorité au pouvoir en RDC.

« La position de la CENCO n'a pas changé. Le principe de la révision constitutionnelle est constitutionnel. La constitution elle-même prévoit les modalités de révision de la constitution. La constitution elle-même décrit les articles qui ne peuvent pas être révisés. Pour les évêques de la CENCO, dans le contexte sécuritaire actuel, ce serait hasardeux d'ouvrir ce chapitre-là de révision de la constitution dans un contexte qui n'est pas consensuel », a affirmé Donatien Nshole, secrétaire général de la CENCO, devant la presse.