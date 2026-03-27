Congo-Kinshasa: Comment faire face aux obstacles à la promotion du genre en RDC ?

En République Démocratique du Congo, la promotion du genre s'articule autour de la parité visant une représentation équitable des femmes dans les instances de prise de décisions.

Bien que des progrès ont été enregistrés, la présence des femmes au gouvernement ainsi qu'au parlement reste encore faible.

De manière général, des défis persistent dans la promotion du genre en RDC. On peut citer par exemple le faible taux d'alphabétisation des femmes, des difficultés d'accès aux ressources économiques, les violences sexuelles et celles basées sur le genre, les stéréotypes et autres.

Dans la société, la femme est perçue uniquement comme épouse ou mère. Si elle décide de s'engager en politique ou dans d'autres sphères de la vie, elle fait l'objet des attaques de toutes sortes, particulièrement dans les réseaux sociaux, dans le but de l'humilier et de la réduire au silence dans la sphère publique.

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Quelles stratégies adopter pour surmonter les obstacles et défis à la promotion du genre ?

Jody Daniel Nkashama en discute avec ses invitées :

- Madame Katrin Wittig, Cheffe de section affaires régionale, processus de paix à la Division des affaires politiques de la Monusco

-Madame Anesilina Carvalho, chargée de la participation politique des femmes à la section Genre de la Monusco

-Madame Charlotte Sylvie Songue-Priso, coordonnatrice des programmes droits des femmes et genre au Bureau Conjoint des Nations Unies aux Droits de l'Homme, BCNUDH