Congo-Kinshasa: Le féminisme, la désinformation et les stéréotypes de genre en RDC

26 Mars 2026
Radio Okapi (Kinshasa)

La notion de féminisme est encore mal comprise dans la société congolaise. Souvent perçu comme un concept importé pour détruire la culture africaine, le féminisme rencontre encore une forte résistance.

Les hommes politiques en parlent dans leurs discours mais la mise en oeuvre pose encore un problème. Les médias en parlent aussi sans pour autant l'adapter au contexte local, ce qui crée un choc au niveau de la compréhension.

La désinformation sur les réseaux sociaux ainsi que les stéréotypes de genre constituent encore des freins énormes à la promotion de la notion du féminisme en RDC.

Quelles stratégies adopter pour promouvoir le féminisme authentique adapté au contexte local afin de prévoir l'égalité des sexes ?

Cette question était au centre des échanges entre Jody Daniel Nkashama avec les invités ci-après :

-Madame Eslie Lotendo, coordonnatrice du mouvement féministe « Biso Basi Telema »

-Madame Léa Otshudi, chargée des programmes au sein de la structure « Balobaki Check »

-Charlotte Sylvie Songue-Prisco, coordonnatrice des programmes droits des femmes et genre au Bureau Conjoint des Nations Unies pour les Droits de l'homme.

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