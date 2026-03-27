Sénégal: Santé bucco-dentaire - Plus de trois quarts des adultes sénégalais souffrent de maladies dentaires, selon le chef de la division santé bucco-dentaire

26 Mars 2026
Le Soleil (Dakar)
Par Birane Diop

La Journée mondiale de la santé bucco-dentaire a été célébrée à Touba, au Sénégal, le 25 mars dernier. Cette journée est organisée chaque année le 20 mars, mais a été décalée à cause de la fête de Korité.

Selon Dr Codou Badiane Mané, chef de la division santé bucco-dentaire au ministère de la santé et de l'hygiène publique, plus de 3/4 des adultes sénégalais souffrent de maladies bucco-dentaires. Ces maladies sont non transmissibles et évitables, mais nécessitent une bonne hygiène bucco-dentaire et une réduction des facteurs de risque, d'après ces propos.

Elle a ajouté que les maladies bucco-dentaires les plus fréquentes sont les caries dentaires, les maladies parodontales, les traumatismes bucco-dentaires, les malformations congénitales, le cancer de la bouche et le noma. Ce dernier, selon elle, est une maladie qui touche surtout les enfants et peut être mortelle.

Toutefois, Dr Codou Badiane Mané a souligné que les moyens de prévention sont à la portée de tous. Elle estime qu'il suffit de connaître les bons gestes pour se protéger, notamment en réduisant les facteurs de risque comme le sucre. Elle a cité la mauvaise hygiène bucco-dentaire comme facteur de risque et a invité les populations à adopter une bonne hygiène bucco-dentaire.

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Elle a recommandé de nettoyer la bouche au bon moment et avec la bonne méthode, notamment avant le coucher et le matin après le petit-déjeuner. Elle a également conseillé de revoir nos habitudes alimentaires et de réduire la consommation de sucre, notamment chez les enfants. Enfin, elle a invité les populations à consulter un dentiste au moins une fois par an pour un dépistage et à éviter les consultations auprès de non-professionnels de la santé bucco-dentaire.

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