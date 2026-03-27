Sénégal: Prise en charge de la plateforme revendicative du G7 - Monseigneur André Guèye s'engage à mener le plaidoyer auprès des autorités

Les syndicats du G7 ont été reçus, ce 26 mars, par l'archevêque de Dakar, André Guèye. « En sa qualité de pasteur et de médiateur pour la paix sociale, Son excellence Monseigneur André Gueye, Archevêque de Dakar, a reçu en audience, ce jeudi 26 mars, une délégation du G7. Cette rencontre, tenue à sa demande, témoigne de la sollicitude constante de l'Église face à la crise qui secoue le système éducatif », informe le G7 dans une note reçue au « Soleil ».

Après les mots de bienvenue « empreints de fraternité » de Monseigneur, ajoute la même source, les secrétaires généraux du G7 ainsi que les membres de leur comité scientifique ont « exposé avec clarté » leur plateforme revendicative. Ils ont réaffirmé leur « profonde volonté de concourir à la stabilité durable » de l'école sénégalaise.

« Sensible à l'urgence des enjeux, l'Archevêque a chaleureusement remercié la délégation pour sa présence et sa confiance. Après avoir pris acte des points soulevés, il s'est solennellement engagé à mener un plaidoyer actif auprès des autorités compétentes, agissant ainsi comme un pont entre les acteurs sociaux et l'État pour le bien supérieur de la jeunesse », a fait savoir le G7.

Selon le document, pour cette « séance de travail de haute importance », l'archevêque était entouré de personnalités de premier plan : Madame Viviane Laure Elisabeth Bampassy, ancienne ministre de la Fonction publique, et Philippe Abraham Birane Tine, président du Conseil national du Laïcat du Sénégal.

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