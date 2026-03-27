Sénégal: Prise en charge de la plateforme revendicative du G7 - Monseigneur André Guèye s'engage à mener le plaidoyer auprès des autorités

26 Mars 2026
Le Soleil (Dakar)
Par Aliou Kandé

Les syndicats du G7 ont été reçus, ce 26 mars, par l'archevêque de Dakar, André Guèye. « En sa qualité de pasteur et de médiateur pour la paix sociale, Son excellence Monseigneur André Gueye, Archevêque de Dakar, a reçu en audience, ce jeudi 26 mars, une délégation du G7. Cette rencontre, tenue à sa demande, témoigne de la sollicitude constante de l'Église face à la crise qui secoue le système éducatif », informe le G7 dans une note reçue au « Soleil ».

Après les mots de bienvenue « empreints de fraternité » de Monseigneur, ajoute la même source, les secrétaires généraux du G7 ainsi que les membres de leur comité scientifique ont « exposé avec clarté » leur plateforme revendicative. Ils ont réaffirmé leur « profonde volonté de concourir à la stabilité durable » de l'école sénégalaise.

« Sensible à l'urgence des enjeux, l'Archevêque a chaleureusement remercié la délégation pour sa présence et sa confiance. Après avoir pris acte des points soulevés, il s'est solennellement engagé à mener un plaidoyer actif auprès des autorités compétentes, agissant ainsi comme un pont entre les acteurs sociaux et l'État pour le bien supérieur de la jeunesse », a fait savoir le G7.

Selon le document, pour cette « séance de travail de haute importance », l'archevêque était entouré de personnalités de premier plan : Madame Viviane Laure Elisabeth Bampassy, ancienne ministre de la Fonction publique, et Philippe Abraham Birane Tine, président du Conseil national du Laïcat du Sénégal.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Lire l'article original sur Le Soleil.

Tagged:
Copyright © 2026 Le Soleil. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.