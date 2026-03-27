Cote d'Ivoire: BRVM - La majorité des indices phares renouent avec la hausse ce jeudi 26 mars 2026

Au terme de la séance de cotation de ce jeudi 26 mars 2026 de la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM), la majorité des indices phares ont renoué avec la hausse après leur baisse de la veille.

L'indice BRVM composite a ainsi progressé de 0,48% à 401,87 points contre 399,96 points la veille. Quant à l'indice BRVM 30, il s'est rehaussé de 0,67% à 189,18 points contre 187,92 points la veille. De son côté, l'indice BRVM Prestige est en hausse de 0,70% à 158,75 points contre 157,64 points précédemment. Quant à l'indice BRVM Principal, il a cédé 0,06% à 278,16 points contre 278,34 points la veille. L'indice BRVM Composite Total Return (Indice de rendement global du marché) enregistre une variation positive de 0,48% à 154,75 points contre 154,01 points la veille.

La valeur totale des transactions s'est rabaissée à 920,551 millions FCFA contre 29,997 milliards FCFA la veille. La capitalisation du marché des actions connait, pour sa part, une hausse de 73,891 milliards, en passant de 15 420,618 milliards FCFA la veille à 15 494,609 milliards FCFA la veille. Quant à la capitalisation du marché des obligations, elle a enregistré une baisse de 25,532 milliards FCFA, s'établissant à 12 017,068 milliards FCFA contre 12 042,600 milliards FCFA le mercredi 25 mars 2026.

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Le Top 5 des plus fortes hausses de cours est occupée respectivement par les titres BICI Côte d'Ivoire (plus 4,42% à 26 000 FCFA), Société de Caoutchouc de Grand Béréby Côte d'Ivoire (plus 3,51% à 7 970 FCFA), BOA Niger (plus 3,07% à 2 690 FCFA), Eviosys Packaging SIEM Côte d'Ivoire (plus 2,95% à 2 265 FCFA) et TotalEnergies Marketing Sénégal (plus 2,82% à 3 100 FCFA).

Le Flop 5 des plus fortes baisses de cours est occupé par les titres Unilever Côte d'Ivoire (moins 7,50% à 49 630 FCFA), AGL Côte d'Ivoire (moins 4,37% à 1 970 FCFA), BOA Côte d'Ivoire (moins 2,86% à 8 500 FCFA), ONATEL Burkina Faso (moins 2,68% à 2 910 FCFA) et SODECI Côte d'Ivoire (moins 2,67% à 7 300 FCFA).