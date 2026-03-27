Tunisie: Conférence de presse Fita 2026 - Une édition tournée vers les partenariats structurants et les secteurs d'avenir

Tunis s'apprête à devenir, le temps de deux jours, l'épicentre des ambitions économiques africaines.

Entre stratégies d'investissement, projets structurants et nouvelles alliances, Fita 2026 veut transformer les opportunités du continent en partenariats concrets.

La 9e édition de la Conférence internationale Financing Investment and Trade in Africa «Fita 2026» se tiendra les 28 et 29 avril à Tunis, autour du thème: «Chaînes de valeur africaines : développer des leviers stratégiques pour la transformation du continent».

Organisée sous le haut patronage du Président de la République Kaïs Saïed, cette édition ambitionne de consolider le positionnement de la Tunisie comme plateforme d'échange et d'investissement vers l'Afrique.

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Lors d'une conférence de presse tenue mercredi à Tunis, Anis Jaziri, président du Tunisia Africa Business Council (Tabc), a indiqué que le programme comprendra 30 sessions réparties sur deux jours.

Plusieurs panels ministériels et stratégiques aborderont des thématiques clés telles que les infrastructures, l'industrialisation, le financement et le commerce intra-africain.

Au coeur des nouvelles dynamiques d'investissement

Des discussions porteront également sur des secteurs d'avenir, notamment les corridors énergétiques, l'intelligence artificielle, le droit de l'investissement et les technologies vertes.

Le Canada participera en tant que pays invité d'honneur, tandis que la Guinée sera l'invitée d'honneur africaine. Plusieurs side events et ateliers dédiés à l'innovation, à l'entrepreneuriat, au textile, à l'emploi et aux startups africaines sont également prévus.

Un deal room sera mis en place afin de favoriser les rencontres ciblées entre porteurs de projets et investisseurs, avec pour objectif de concrétiser des partenariats, a encore déclaré Anis Jaziri, précisant que 170 intervenants aussi bien tunisiens qu'étrangers animeront les différentes sessions prévues lors de cette 9e édition.

Plus de 60 pays ont déjà confirmé leur participation. Une forte délégation canadienne est notamment annoncée, témoignant de l'intérêt croissant des acteurs internationaux pour le continent africain, selon la même source

Par ailleurs, plusieurs pays présenteront leurs projets structurants, dont la Guinée avec le projet Simandou (le plus grand projet d'exploitation de minerai de fer inexploité au monde, situé dans le sud-est du pays), et la République démocratique du Congo avec l'extension de Kinshasa.

Le programme prévoit également une cérémonie de signature de conventions ainsi qu'une session de clôture consacrée aux recommandations stratégiques.

Dans un contexte marqué par la montée en puissance des économies africaines, «Fita 2026» se positionne comme un rendez-vous incontournable pour les décideurs, investisseurs et entreprises souhaitant explorer de nouvelles opportunités sur le continent, a encore souligné le président du Tabc.