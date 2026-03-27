Tunisie: Vers la création d'un groupe d'amitié parlementaire entre le CNRD et le Sénat français

Le vice-président du Conseil national des régions et des districts (CNRD), Youssef Bargaoui, a affirmé la volonté de l'institution de développer ses relations avec le Sénat français, annonçant la mise en place prochaine d'un groupe d'amitié parlementaire entre les deux instances.

Cette déclaration a été faite jeudi lors d'une rencontre avec le sénateur français Olivier Cadic, en présence de l'ambassadrice de France en Tunisie, Anne Guéguen.

De son côté, le président de la commission de l'investissement et de la coopération internationale, Bilal Saïdi, a mis en avant l'ambition de renforcer les relations bilatérales dans plusieurs domaines, notamment à travers l'organisation de réunions de travail entre les deux parlements, selon un communiqué du Conseil.

Les discussions ont également porté sur le développement de la coopération dans des secteurs clés, en particulier économiques et sanitaires, avec un accent sur la sécurité pharmaceutique.

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L'ambassadrice de France à Tunis a, par ailleurs, indiqué que la Tunisie est invitée au Sommet Afrique-France 2026, prévu les 11 et 12 mai à Nairobi (Kenya).

Placé sous le thème « Africa Forward : partenariats entre l'Afrique et la France pour l'innovation et la croissance », cet événement abordera notamment l'impact économique de la guerre au Moyen-Orient, ainsi que les enjeux liés à l'énergie et au changement climatique.

Elle a ajouté que les perspectives de coopération pourraient également s'étendre aux domaines du numérique, du climat et du soutien aux jeunes compétences.