Tunisie: Circonscription d'El Kabaria - Le siège de Salah Mbarki officiellement vacant

Le bureau de l'Assemblée des représentants du peuple, réuni, jeudi, au Palais du Bardo, sous la présidence de Brahim Bouderbala, a constaté la vacance d'un siège parlementaire à la suite du décès du député Salah Mbarki (circonscription d'El Kabaria/Tunis), et a décidé d'en informer l'Instance supérieure indépendante pour les élections.

Cette vacance a été constatée conformément aux dispositions de l'article 34 de la loi organique n°16 de 2014 du 26 mai 2014 relative aux élections et aux référendums, ainsi qu'au paragraphe premier de l'article 7 du règlement intérieur de l'Assemblée, indique un communiqué du Parlement.

Salah Mbarki, élu de la circonscription d'el Kabaria, est décédé le 9 mars 2026. Il avait présidé la plénière inaugurale du parlement, le 13 mars 2023, vu qu'il était le député le plus âgé de l'ARP.