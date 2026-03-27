Tunisie: Circonscription d'El Kabaria - Le siège de Salah Mbarki officiellement vacant

26 Mars 2026
La Presse (Tunis)

Le bureau de l'Assemblée des représentants du peuple, réuni, jeudi, au Palais du Bardo, sous la présidence de Brahim Bouderbala, a constaté la vacance d'un siège parlementaire à la suite du décès du député Salah Mbarki (circonscription d'El Kabaria/Tunis), et a décidé d'en informer l'Instance supérieure indépendante pour les élections.

Cette vacance a été constatée conformément aux dispositions de l'article 34 de la loi organique n°16 de 2014 du 26 mai 2014 relative aux élections et aux référendums, ainsi qu'au paragraphe premier de l'article 7 du règlement intérieur de l'Assemblée, indique un communiqué du Parlement.

Salah Mbarki, élu de la circonscription d'el Kabaria, est décédé le 9 mars 2026. Il avait présidé la plénière inaugurale du parlement, le 13 mars 2023, vu qu'il était le député le plus âgé de l'ARP.

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