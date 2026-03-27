Tunisie: Sami Fehri de nouveau devant la justice pour corruption financière

Le réalisateur et producteur de télévision, Sami Fehri, a comparu ce jeudi 26 mars 2026 devant la chambre criminelle spécialisée dans les affaires de corruption financière au tribunal de première instance de Tunis, dans le cadre d'un procès portant sur des soupçons de corruption financière. Il est jugé aux côtés de l'ancien président-directeur général d'une société de télécommunications, actuellement en fuite.

Le tribunal a reporté l'examen de l'affaire à une audience prévue en avril, à la demande de la défense, qui a sollicité un délai supplémentaire afin de prendre connaissance du dossier et préparer les moyens de défense.

Rappelons que l'ancien PDG de la société concernée a été condamné par contumace à plus de 30 ans de prison ferme, pour son implication dans plusieurs affaires de corruption et de détournement de fonds publics, et des amendes supérieures à 20 millions de dinars ont été prononcées à son encontre.