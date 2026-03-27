Tunisie: Tozeur - Un projet tuniso-italien relance les fouilles sur le site de Castilia

Dans le cadre d'un projet de coopération scientifique et culturelle tuniso-italien, une équipe pluridisciplinaire de l'Institut National du Patrimoine et de l'Université de Rome "Tor Vergata" mène actuellement une mission de terrain sur le site archéologique de Castilia à Tozeur.

L'objectif principal de ce projet est de poursuivre les fouilles initiées en 2017 et de réaliser les études nécessaires à la valorisation scientifique et culturelle du site. Les recherches actuelles portent sur un monument rectangulaire de grande taille, adjacent à l'église, composé de plusieurs pièces organisées autour d'une cour centrale. Les investigations ont permis de mettre en évidence plusieurs phases d'évolution architecturale, s'étendant du Ve au VIIe siècle, voire au-delà.

Une équipe de géologues de l'Université de Carthage (Faculté des Sciences de Bizerte) analyse les matériaux de construction, notamment pierres, mortier et briques crues. Parallèlement, les chercheurs documentent l'architecture du site, en procédant à des relevés laser pour compléter l'étude de ce monument en bon état de conservation.

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Les objets découverts, notamment des céramiques, sont étudiés pour déterminer les phases chronologiques et établir une classification typologique et temporelle. L'étude inclut également l'environnement ancien, à travers l'analyse des restes végétaux, afin de reconstituer les modes de vie et de consommation des populations locales durant l'Antiquité tardive.

Le projet met l'accent sur une valorisation durable, en impliquant tous les acteurs locaux dans une approche participative. Des réunions avec des responsables régionaux et des membres de la société civile, organisées en collaboration avec des chercheurs de l'Université de Carthage (École Nationale d'Architecture et d'Urbanisme de Tunis), ont permis de définir une vision commune et partagée du projet.