Tunisie: Stage à Toronto avant le match contre Haïti - Un si bref premier contact...

Sabri Lamouchi n'a qu'une petite semaine ponctuée de huit séances d'entraînement et deux matchs amicaux pour faire la connaissance de son groupe.

La délégation tunisienne s'est envolée lundi pour Toronto où elle effectue un stage d'une semaine durant lequel deux matchs amicaux sont au programme : ce dimanche à 1h00 du matin (H.T.) contre Haïti et le 1er avril à minuit trente (H.T.) face au Canada, décalage horaire oblige.

Ce rassemblement du mois de mars constitue le premier contact du sélectionneur national, Sabri Lamouchi, avec ses joueurs.

Un premier contact si bref : "Nous ne restons que 7 jours à Toronto durant lesquels nous allons effectuer huit séances d'entraînement, trois avant le premier match et deux avant le deuxième.

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Après ce rassemblement, les joueurs réintégreront directement leurs clubs.

C'est le premier stage avant la Coupe du monde.

Nous allons nous retrouver par la suite au mois de juin pour un rassemblement de 10 jours avant le coup d'envoi de la compétition", a déclaré le sélectionneur national quand il a annoncé sa liste.

Conscient du peu de temps dont il dispose, Sabri Lamouchi aspire à exploiter au mieux le seul véritable rassemblement dont il dispose pour préparer le Mondial : "Comme les règlements de la Fifa le permettent, j'ai convoqué les 30 meilleurs joueurs tunisiens disponibles maintenant.

La liste définitive de la Coupe du monde sera de 26 joueurs. Qui remplacera Naïm Sliti et qui sera le numéro 9 ? J'espère qu'on le saura rapidement".

Première séance à Toronto

Après un long voyage de plus de 10 heures, les « Aigles de Carthage" ont mis le cap mardi sur Toronto. Les joueurs locaux ont fait le voyage depuis Tunis avec le sélectionneur national et le staff administratif, à savoir Mohamed Amine Ben Hmida, Aymen Dahmen, Sabri Ben Hassan, Mouhib Chamekh, Noureddine Farhati, Ghaith Zaâlouni, Raed Chikhaoui, Firas Chaouat et Omar Ben Ali.

D'autres joueurs ont rejoint directement Toronto et sont arrivés en même temps, à l'instar d'Elyès Skhiri.

Ismael Gharbi, lui, était le premier arrivé à la capitale canadienne et s'est même entraîné en solitaire à la salle de musculation du lieu de retraite de la sélection en attendant l'arrivée de ses coéquipiers.

Cela dit, l'équipe nationale a déjà effectué sa première séance d'entraînement dans un stade couvert. Il fait tout de même -1°C à Toronto.

Ce rassemblement permettra à nos joueurs d'avoir une idée sur le décalage horaire qui les attend au mois de juin. Quant à la météo, ce sera une autre histoire.