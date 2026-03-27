Sénégal: Défilé du 4 avril - Le Cemga en visite de reconnaissance à Thiès, ce vendredi

26 Mars 2026
Le Soleil (Dakar)
Par MSD

Le Vice-amiral d'Escadre, Chef d'état-major général des armées (Cemga), Oumar Wade, effectuera une visite à Thiès, ce vendredi 27 mars 2026, dans le cadre des préparatifs de la fête anniversaire du 04 à Thiès.

Au programme de la visite du Cemga, dont l'arrivée est prévue à 9 heures, au Poste de commandement de la zone 7, il est prévue une visite de courtoisie au gouverneur de la région de Thiès. Il s'en suivra une présentation et des echanges avant la visite dynamique à la Place Président Mamadou Dia et l'Avenue Caen où doit se tenir le défilé. Le Cemga terminera sa visite au Cercle mess de garnison de Thiès.

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