Angola - Plus de 85 000 cas de tuberculose enregistrés en 2025

Luanda — Un total de 85 793 cas de tuberculose, toutes formes confondues, ont été enregistrés sur l'ensemble du territoire national en 2025, faisant de cette maladie la troisième cause de mortalité en Angola, a annoncé ce mardi le ministère de la Santé à Luanda.

Selon un communiqué publié à l'occasion de la Journée mondiale de la tuberculose, qui se célèbre ce mardi (24 mars, le taux de mortalité a enregistré une amélioration significative, passant de 3,4 à 1,8 décès pour 100 000 habitants en 2025.

Le communiqué souligne que la maladie continue de représenter un grave problème de santé publique en Angola, la tranche d'âge la plus touchée étant celle des 25-34 ans, qui représentent 25 % du total des cas enregistrés.

Malgré ce tableau préoccupant, les autorités sanitaires mettent en avant une baisse de 4 % du nombre de cas par rapport à 2024, année où 90 058 cas avaient été recensés.

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Selon le ministère de la Santé, cette baisse est liée à un meilleur accès au diagnostic et au traitement de la maladie.

Cependant, le ministère souligne que le nombre élevé de cas continue d'avoir des répercussions négatives sur la santé publique et l'économie, affectant les familles, les communautés et le développement national, en raison de l'absentéisme scolaire et professionnel et des pertes de productivité.

Le document souligne également qu'à l'échelle mondiale, la tuberculose demeure l'une des maladies infectieuses les plus mortelles, selon les données de l'Organisation mondiale de la Santé (OMS).

En 2024, environ 10,7 millions de personnes ont contracté la maladie et plus d'un million en sont décédées.

Sous le slogan « Oui ! Nous pouvons mettre fin à la tuberculose en Angola, grâce à l'initiative du pays et au soutien de la population », les autorités angolaises réaffirment leur engagement à intensifier les efforts de prévention, de diagnostic et de traitement, ainsi qu'à renforcer l'intégration des services dans les soins de santé primaires.

Le ministère de la Santé appelle à la mobilisation de toute la société dans la lutte contre la maladie, arguant que seule une action conjointe et coordonnée permettra d'éliminer la tuberculose en tant que problème de santé publique dans le pays.

La tuberculose est une maladie infectieuse et transmissible causée par une bactérie connue mondialement sous le nom de « bacille de Koch ». Elle touche principalement les poumons, mais peut également affecter d'autres organes et systèmes du corps.

Bien qu'ancienne, elle demeure un grave problème de santé publique, avec une incidence élevée à l'échelle mondiale.