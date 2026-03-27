Angola: L'Angola discute de la transformation de l'éducation en Coalition mondiale

Luanda — Une délégation angolaise, conduite par la ministre de l'Éducation, Erika de Carvalho, a participé du 23 au 25 de ce mois à Paris (France) à la VIe réunion de la Coalition mondiale pour l'éducation et au lancement du Rapport mondial de suivi sur l'éducation 2026.

L'événement s'est déroulé sous le thème « Transformer la vision en valeur : transformer l'éducation ensemble », selon un communiqué de presse du Bureau des technologies institutionnelles de l'information et de la communication du ministère de l'Éducation, consulté mercredi par ANGOP.

Erika de Carvalho, qui a participé en tant que présidente de la Commission nationale angolaise pour l'UNESCO, est intervenue lors de deux tables rondes consacrées à la transformation numérique collaborative.

Dans sa première intervention, la ministre a présenté ses quatre priorités stratégiques pour la transformation numérique du système éducatif : la formation continue des enseignants, des modèles de financement durables, le renforcement de la gouvernance et de la gestion des données, et l'investissement dans les infrastructures et les équipements technologiques.

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Dans sa seconde allocution, la Ministre a souligné l'engagement de l'Angola en faveur de partenariats stratégiques et à long terme, plutôt que d'un soutien ponctuel.

Parmi les initiatives en cours, elle a présenté le projet « École numérique », élaboré dans le cadre d'un mémorandum d'entente avec les Émirats arabes unis et fondé sur les programmes d'études STEM (sciences, technologies, ingénierie et mathématiques).

La phase pilote prévoit l'installation de salles de classe numériques équipées d'ordinateurs et de tablettes dans 10 écoles réparties dans 10 provinces, ainsi que la formation de 100 enseignants.

En marge de ces événements, la Ministre a rencontré la Directrice générale de l'UNESCO, ainsi que d'autres hauts responsables de l'Organisation, afin de renforcer les partenariats stratégiques dans le secteur de l'éducation.

Les discussions ont notamment porté sur l'état de la coopération dans le domaine de l'éducation, la transformation des programmes scolaires, le renforcement de la présence de l'Angola dans les principales initiatives de l'UNESCO et l'éthique de l'intelligence artificielle.

Dans ce contexte, le lancement officiel de la méthodologie d'évaluation de la préparation à la RAM a été mis en avant.

Cette méthodologie, élaborée avec l'assistance technique de l'UNESCO et en partenariat avec le ministère des Télécommunications, des Technologies de l'information et de la Communication sociale (MINTICS), vise à évaluer le niveau de préparation du pays en matière de gouvernance de l'IA.

L'Angola reconnaît le potentiel de l'intelligence artificielle dans le domaine de l'éducation, tout en soulignant que sa mise en oeuvre suppose, avant tout, un cadre juridique solide.

Ce processus est piloté par le ministère de l'Éducation, en collaboration avec le secteur des technologies de l'information.