Angola: Les caféiculteurs de Mucaba renforcent leurs connaissances des techniques de production

25 Mars 2026
Angola Press Agency (Luanda)
Par NM, JAR et SB

Uíge — Plus de 70 caféiculteurs de la municipalité de Mucaba, dans la province d'Uíge, ont bénéficié mercredi d'une formation aux techniques de plantation et de récolte du café, visant à accroître la production locale.

La municipalité de Mucaba, l'une des plus importantes productrices de café de la région, compte plus d'un millier de caféiculteurs et une récolte annuelle moyenne estimée à 60 000 tonnes de café.

Cette formation, promue par le projet Mukafe, a pour objectif de favoriser l'implication d'un plus grand nombre d'habitants dans la production de café au sein de cette municipalité.

Lors de l'ouverture de la formation, l'administratrice municipale, Natacha Sandra Miguel João, a souligné l'importance de la formation continue pour les producteurs afin d'améliorer la promotion de cette culture.

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De son côté, le coordinateur provincial du projet Mukafe à Uíge, Mateus Lumeca, a insisté sur le fait que l'objectif de cette formation est d'améliorer la production de café. Le projet Mukafe est une initiative visant à financer la production de café grâce à une assistance technique aux producteurs et à la distribution de milliers de plants pour relancer une production à grande échelle.

Les participants ont souligné que les connaissances acquises permettront d'améliorer la production et la commercialisation du café dans cette municipalité.

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