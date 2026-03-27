Angola: Appel à une plus grande implication des producteurs de blé

Chinguar — Le ministre de l'Agriculture et des Forêts, Isaac Anjos, a appelé mardi, dans la municipalité de Chinguar (province de Bié), à une plus grande implication des producteurs de la région dans la culture du blé, afin de réduire les importations de farine et de faire baisser le prix du pain.

Le gouvernant s'exprimait devant la presse à l'issue de l'évaluation du Programme national de production de masse de blé dans la région. Ce programme a permis de préparer une superficie de 24 hectares, avec la participation de 61 familles, dans l'objectif de récolter 30 tonnes de blé.

Lancé en novembre dernier, ce programme concerne également les provinces de Huambo, Benguela, Huíla, Cunene, Namibe, Cuanza Sul et Cuanza Norte.

À l'occasion, Isaac dos Anjos a déclaré que l'Exécutif poursuit ses efforts pour renforcer l'autonomie des agriculteurs, qu'ils soient regroupés en coopératives ou individuellement, afin que l'Angola puisse, dans un avenir proche, se déclarer autosuffisant en matière de production de cette céréale et d'autres produits alimentaires de base.

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À cet effet, il a rappelé que le ministère de tutelle prévoit de travailler avec 400 producteurs potentiels dans chaque province d'ici la fin de l'année, principalement des jeunes possédant au moins 25 hectares de terres, qui pourront bénéficier d'un financement direct via le Projet de développement de l'agriculture commerciale (PADC).

Pour Bié, le ministre a annoncé l'arrivée dans les prochains jours d'au moins deux mille tonnes d'engrais afin d'aider les agriculteurs à produire plus efficacement et en plus grande quantité.

Dans des déclarations à l'ANGOP, le coordinateur du Programme de diversification du blé, Rodrigues Cabinda, a indiqué qu'à ce jour, 6 228 familles participent au programme et ont préparé 1 557 hectares de terres dans les sept localités concernées.

D'ici 2030, date d'achèvement du programme, qui se déroule sous le slogan « Plus de blé dans les champs, plus de nourriture sur la table », on prévoit de récolter plus de deux mille tonnes de blé.

À son tour, la gouverneure de Bié, Celeste Adolfo, a souligné la nécessité d'attirer davantage de jeunes, et notamment de femmes, dans ce secteur afin de faire de Bié un véritable grenier à blé, rappelant que la culture du blé présente déjà de bons indicateurs, en particulier dans les municipalités de Camacupa, Cambândua, Chicala, Catabola et Chinguar.

Le même jour, le ministre de l'Agriculture et des Forêts s'est rendu dans la commune de Cambândua, où il s'est informé du fonctionnement du Centre de recherche et d'investigation agricoles, un projet privé affilié à l'Institut polytechnique supérieur de Ndunduma, opérationnel depuis trois ans.

Le centre possède une exploitation de 524 hectares, consacrée aux cultures, à l'élevage de volailles et à la floriculture.

Au même endroit, le canal d'irrigation de Chicava est en construction. Long de 64 kilomètres, il permettra d'irriguer 408 hectares, principalement pour la riziculture (culture phare de la commune), qui pourrait occuper une centaine d'hectares.

Ce projet pourrait bénéficier à plus de cinq mille familles.

Le ministre Isaac dos Anjos a ainsi conclu sa visite de travail de trois jours dans cette province du centre du pays, où il a posé lundi la première pierre des périmètres d'irrigation de Chicava, Sande et Missene, dans la municipalité de Catabola.

Il a également lancé le Projet national pour la culture du soja et du café arabica.

Le gouverneur a aussi visité la ferme avicole Passos Alegres (AVIPAL), une entreprise de production d'oeufs située dans la municipalité de Cuito.