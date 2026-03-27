Ile Maurice: Quand la cour de récré vire au conflit

Une vague d'incidents préoccupants s'est récemment produite au sein d'une école primaire de St-Pierre, mettant en lumière des comportements violents impliquant de très jeunes élèves. Ces faits, survenus sur deux jours consécutifs, soulèvent de sérieuses inquiétudes quant à la discipline et à la sécurité dans l'enceinte scolaire.

Le premier cas a été rapporté lundi, vers midi. Une éducatrice, en service près des toilettes de l'établissement, a été alertée par de forts bruits et des propos injurieux. En intervenant, elle a surpris deux élèves en train de tenir des propos déplacés et d'adopter un comportement perturbateur. Tentant de rétablir l'ordre, elle a essayé de conduire l'un d'eux au bureau de la direction. Toutefois, l'enfant a résisté et lui a donné un coup de pied dans le bas du dos. Bien qu'elle n'ait pas subi de blessure visible, elle a ressenti des douleurs au poignet et a exprimé le souhait de subir un examen médical.

Le lendemain, mardi, la situation s'est aggravée avec deux autres incidents impliquant les mêmes élèves. Lors de la récréation, un enfant a été poussé et est tombé avant de recevoir des coups au dos et à la tête. Plus tard, dans une salle de classe, un autre élève a été agressé à la suite d'un échange verbal, recevant plusieurs coups, notamment au visage et à l'abdomen.

Pour Clive Anseline, ces cas ont déjà été signalés aux autorités compétentes. «Elles mènent actuellement leurs enquêtes et assurent le suivi nécessaire, en concertation avec les parents, afin de trouver des solutions adaptées», explique-t-il. Il souligne que la collaboration se poursuit avec les différentes instances afin de faire avancer le dossier.

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Toutefois, il rappelle que la décision finale en matière de sanctions revient au ministère. «Nous devons nous conformer aux décisions du ministère, qui a déjà suspendu les enfants concernés en attendant qu'une solution soit trouvée», précise-t-il. Par ailleurs, plusieurs rencontres ont été organisées, notamment avec l'Ombudsperson for Children, la direction de l'établissement ainsi que les parents. En tout cas, les deux élèves ont été suspendus après ces comportements violents envers leurs camarades.

Dans les deux cas, les victimes n'ont pas présenté de blessures apparentes, mais se sont plaintes de douleurs et ont demandé à être examinées par un médecin. Ces actes répétés, impliquant des enfants en bas âge, interpellent profondément sur le climat scolaire et la gestion du comportement au sein de l'établissement.