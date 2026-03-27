Cameroun: Un médecin frappe une patiente en salle d'accouchement, l'ordre des médecins saisit

Une vidéo montre un médecin frappant une jeune mère nue devant le personnel soignant. Les images, devenues virales, ont déclenché une vague d'indignation et une intervention de la première dame de la République démocratique du Congo.

Une patiente frappée après avoir refusé des soins sans anesthésie

Les faits se sont déroulés à l'Hôpital Général de Référence de Kinkole, en République démocratique du Congo. Une jeune maman venait d'accoucher et présentait une déchirure nécessitant une suture. Selon les témoignages, elle a refusé d'être recousue sans anesthésie. Le médecin David Balanganayi serait alors entré dans une colère et l'aurait frappée, nue, devant le staff médical. Les images de l'agression ont circulé sur les réseaux sociaux.

Une condamnation au plus haut niveau de l'État congolais

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Face à l'indignation publique, la première dame de la RDC est intervenue publiquement. Elle a condamné les faits avec fermeté et appelé les autorités à une réaction « rapide, rigoureuse et exemplaire ». L'affaire a rapidement pris une dimension nationale, dépassant le cadre d'un simple incident médical. Le médecin David Balanganayi a été interpellé et auditionné par les forces de l'ordre.

Les causes d'une violence obstétricale

La violence obstétricale se définit comme des actes brutaux ou humiliants infligés à une femme pendant le suivi de sa grossesse ou de son accouchement. Ce cas à Kinkole révèle plusieurs facteurs systémiques : l'absence de protocoles clairs sur la gestion de la douleur, un rapport de pouvoir vertical entre médecin et patiente, et une impunité longtemps présumée dans le système de santé congolais. L'agression filmée a brisé le silence autour de pratiques jusqu'alors souvent restées confidentielles.

L'arrestation du praticien et la procédure disciplinaire en cours

Les mécanismes de sanction se sont enclenchés sous la pression de l'opinion publique. Après son audition, le médecin David Balanganayi a été placé en garde à vue. Parallèlement, l'Ordre des médecins de la RDC a ouvert une procédure disciplinaire. Selon des sources proches du dossier, une exclusion définitive devrait être prononcée dans les prochains jours. Cette double procédure pénale et ordinale constitue une réponse inédite dans un secteur où les plaintes aboutissent rarement.

Des réformes attendues dans un système de santé sous pression

À court terme, dans les six à douze mois, l'affaire pourrait accélérer l'adoption d'une loi spécifique contre les violences obstétricales. Les formations médicales pourraient intégrer des modules obligatoires sur le consentement éclairé et la gestion de la douleur. À long terme, sur trois à cinq ans, l'exclusion exemplaire du praticien pourrait dissuader d'autres professionnels de santé. Reste à savoir si cette affaire fera évoluer durablement les pratiques ou restera un cas isolé médiatisé.

Quand la colère d'un médecin remplace le devoir de soin

L'affaire de l'hôpital de Kinkole pose une question centrale : comment un lieu conçu pour donner la vie peut-il devenir un espace de violence impunie ? La réponse dépendra moins des sanctions individuelles que de la capacité du système de santé congolais à réformer ses protocoles et à former ses personnels au respect fondamental de la dignité des patientes.