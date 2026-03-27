Ile Maurice: Équipement médical - Le «CT Scan» de l'hôpital de Rodrigues toujours hors service

Le Queen Elizabeth Hospital à Rodrigues est privé de CT Scan depuis novembre 2023, a indiqué le ministre de la Santé, Anil Bachoo, en réponse à une question du député Jacques Edouard. Plusieurs tentatives de réparation ayant échoué, une ultime intervention technique est actuellement envisagée, sous réserve de garanties du fournisseur sur la fiabilité de l'équipement après réparation.

Selon le ministre Bachoo, le fournisseur FTM Ltd a exigé le paiement préalable de 50% du coût des réparations, condition acceptée par la commission de la santé de Rodrigues afin de permettre une dernière tentative de remise en service. Parallèlement, les autorités ont engagé des démarches pour l'acquisition d'un nouveau CT Scan, une procédure amorcée dès avril et mai 2025 auprès du Central Procurement Board (CPB).

Celui-ci a toutefois demandé une révision des spécifications techniques, nécessitant l'intervention conjointe d'un ingénieur biomédical du ministère de la Santé et d'un ingénieur de l'Electrical Services Division (ESD). Si les amendements relevant du ministère de tutelle ont déjà été soumis, les recommandations techniques de l'ESD sont toujours attendues.

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Deux ingénieurs devaient se rendre à Rodrigues en février pour effectuer une inspection technique préalable à la finalisation du dossier. Une fois ces éléments transmis, le CPB pourra poursuivre les procédures d'acquisition. Interrogé sur la possibilité d'affecter un ingénieur biomédical permanent à Rodrigues, le ministre Bachoo a indiqué que ces ressources existent à Maurice et peuvent être mobilisées ponctuellement selon les besoins, tout en rappelant que certaines responsabilités techniques relèvent de l'Assemblée régionale de Rodrigues.

Enfin, à une question supplémentaire sur l'existence d'un rapport d'évaluation détaillé concernant les causes de la panne prolongée du CT Scan, le ministre Bachoo a assuré que son ministère examinera la question. Depuis plus de deux ans, cette situation continue de soulever des inquiétudes quant à l'accès aux examens diagnostiques spécialisés pour les patients rodriguais.