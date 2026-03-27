Angola: La part des entreprises nationales dans les contrats du secteur pétrolier atteint 12 %

Luanda — Les entreprises de la chaîne d'approvisionnement du secteur pétrolier, détenues par des citoyens angolais, ont représenté environ 12 % des contrats enregistrés entre janvier et août 2025, a indiqué le ministre des Ressources minérales, du Pétrole et du Gaz, Diamantino Azevedo.

Ces données ont été présentées jeudi à Luanda, lors de l'ouverture de la 5e Conférence annuelle sur le contenu local en Angola. En 2022, ces entreprises ne représentaient qu'environ 2 % de la valeur des contrats conclus dans le cadre du régime d'exclusivité, une proportion portée à 4 % en 2025, a précisé le ministre. Il a toutefois souligné que ces chiffres ne reflètent pas pleinement l'ampleur de la participation des entreprises nationales dans l'industrie, celles-ci intervenant également dans le cadre du régime préférentiel de concurrence.

Selon lui, compte tenu de la complexité des contrats homologués au dernier trimestre de 2025, cette participation s'est établie à environ 8 %. Malgré cela, en termes absolus, la valeur des contrats attribués à ces entreprises a progressé d'environ 104 %, passant de près de 358 millions de dollars en 2022 à environ 733 millions de dollars en 2025.

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Pour le ministre, cette évolution témoigne du renforcement progressif des capacités techniques, organisationnelles et financières des entreprises angolaises, leur permettant d'accéder à des segments de plus en plus exigeants de l'industrie pétrolière.

Actuellement, a-t-il ajouté, plus de 3.200 entreprises nationales sont enregistrées dans la base de données de l'Agence nationale de Petrole, gaz et biocarburants (ANPG), dont environ 1.400 disposent d'une certification leur permettant de fournir des biens et des services à l'industrie pétrolière.