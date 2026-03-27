Angola: Chambre des Mines et Bumbar Mining officialisent un accord

Luanda — Un accord de coopération, visant à dynamiser les activités du secteur minier, a été formalisé mercredi, à Luanda, entre la Chambre des Mines d'Angola (CAMINAS, sigle en portugais) et l'agence de production d'événements pour l'industrie extractive « Bumbar Mining ».

Avec cet instrument, Bumbar Mining prend l'engagement d'organiser des forums, des actions de formation et de s'occuper de la communication institutionnelle de la CAMINAS. À l'occasion, le directeur exécutif de Bumbar Mining, Sebastião Panzo, a expliqué que l'initiative visait à s'assurer que le mineur angolais dispose d'institutions qui l'aident à établir des affaires et à formater sa communication pour le marché. À cela s'ajoute la nécessité de rechercher des expériences internationales en matière de régulation.

Pour sa part, le président de la Chambre des Mines de l'Angola, José Dias, a déclaré qu'il prévoyait un plus grand élan dans l'activité extractive, surtout parmi les membres de cette organisation, créée en octobre 2025. Le Président de la CAMINAS a indiqué que la signature de l'accord avait eu lieu au cours du premier atelier sur « Compétitivité du secteur minier dans le contexte mondial », à l'initiative de la Chambre des Mines d'Angola.

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L'événement visait à promouvoir un dialogue stratégique sur les défis et les opportunités pour le développement de l'exploitation minière en Angola, ainsi qu'à discuter des mécanismes qui contribuent au renforcement de la compétitivité du secteur et d'attraction de nouveaux investissements pour dynamiser la prospection et l'exploitation des ressources minérales. L'événement a réuni des entités gouvernementales, des sociétés minières, des investisseurs et des experts du secteur.