Angola: Le MINTRANS définit la stratégie nationale maritime et portuaire

Luanda — Le ministère des Transports (MINTRANS) a organisé, mercredi à Luanda, le premier atelier méthodologique pour l'élaboration de la stratégie nationale maritime et portuaire, dans l'objectif de doter le pays d'un modèle de gouvernance pour le secteur, conforme aux meilleures pratiques internationales.

Cet événement, qui s'est tenu à l'Académie portuaire de Luanda en format hybride, a été organisé en partenariat avec le Port d'Anvers et de Bruges International (PoABI) et a réuni plus de 80 spécialistes issus des ministères, des organisations multilatérales et de la communauté portuaire nationale.

Selon un document transmis à l'ANGOP ce jeudi, le coordinateur du projet, Lenine Narciso, a souligné que cet atelier fait suite à une consultation structurée des parties prenantes afin de garantir une approche intégrée dès la phase de conception de la stratégie. Par ailleurs, lors de cet atelier, le responsable du groupe de diagnostic technique, Avelino Chimbulo, a présenté un aperçu de la position de l'Angola dans l'indice mondial de performance logistique (LPI) et l'indice d'efficacité portuaire (CPPI).

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L'expert a souligné l'urgence d'améliorer la connectivité et de réduire les délais de rotation des marchandises afin d'atteindre les objectifs de la Vision Angola 2050. Selon la note, quatre scénarios de configuration du Système Portuaire National ont été examinés, allant du maintien de la structure actuelle des principaux ports à la création de plateformes spécialisées intégrées par des corridors ferroviaires, dans le but d'accroître l'attractivité pour les grandes compagnies maritimes internationales.

Renforcement des capacités

La note souligne que l'un des points clés de la réunion a été la présentation du plan d'affaires pour la création de l'Académie Nationale Maritime, Portuaire et Logistique. À cet égard, le chef du groupe technique, Domingos Albano Jones, a expliqué que l'institution sera coordonnée avec l'Agence Maritime Nationale (AMN) et prévoit des certifications internationales grâce à des partenariats avec des institutions de premier plan au Portugal et au Brésil.

Ce projet, encouragé par la délégation de l'Union européenne présente à l'événement, vise à faire de l'Angola un centre d'excellence régional pour la formation des professionnels du secteur. Le document précise que, parmi les recommandations, les experts ont suggéré l'adoption d'un modèle de gouvernance hybride et la création d'un groupe de travail interministériel afin d'accélérer la mise en oeuvre de l'académie. Selon le calendrier du MINTRANS, la version préliminaire de la Stratégie nationale maritime et portuaire devrait être soumise à la consultation publique au cours du premier semestre 2026.