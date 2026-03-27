Angola: Une entreprise angolaise lance la certification 'Produto 5 Estrelas'

Luanda — L'entreprise « Escolha do Consumidor Angola » a lancé mercredi 25 à Luanda la certification « Produto 5 Estrelas » (Produit 5 étoiles), un label visant à distinguer les produits qui se démarquent par leur qualité, leur fiabilité et la valeur perçue par les consommateurs.

Cette certification annuelle implique une réévaluation périodique des produits certifiés, afin de garantir le maintien du label et de renforcer la confiance sur le marché. Avec le lancement de cette initiative, Escolha do Consumidor Angola souhaite faire du « Produto 5 Estrelas » une référence de confiance sur le marché national. Selon Miguel Soares, directeur d'Escolha do Consumidor Angola, lors d'une conférence de presse, cette nouvelle certification répond à la diversité croissante des produits sur le marché et vise à faciliter les décisions d'achat des consommateurs, en leur apportant plus de clarté, de confiance et de sécurité.

« Si un produit est fiable et de qualité, il est un « Produit 5 étoiles », a-t-il déclaré. Le directeur a souligné que ce label a pour objectif de guider les consommateurs dans leurs choix, notamment compte tenu du grand nombre de produits disponibles sur le marché national. Il a expliqué que la certification repose sur cinq piliers fondamentaux : la conformité à la législation, la performance et la qualité, le rapport qualité-prix, l'expérience utilisateur et la valeur ajoutée. Seuls les produits qui excellent dans ces critères pourront arborer le label.

Selon Miguel Soares, le processus comprend une évaluation technique rigoureuse, menée par des organismes spécialisés et indépendants, garantissant impartialité et crédibilité. Il a ajouté que les produits sont analysés en fonction de leur nature, ce qui peut inclure des tests techniques spécifiques, comme dans le cas des automobiles, des produits alimentaires ou des biens de consommation courante. Outre ses avantages pour les consommateurs, cette initiative vise également à valoriser les entreprises qui privilégient la qualité et se différencient sur le marché, renforçant ainsi leur positionnement de marque.

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Pour sa part, José Vunge, représentant d'une association de défense des consommateurs, a considéré cette certification comme « une nouvelle étape importante » pour la protection des consommateurs en Angola. Il a déclaré que le label permettra aux consommateurs d'identifier plus facilement les produits qui répondent non seulement aux exigences légales, mais aussi aux normes éthiques et de qualité.