Angola: La visite du Pape dynamise le tourisme religieux dans le pays

Le directeur de l'Office de la Culture et du Tourisme de la province de Cunene, Isidro Ndahepele, a déclaré ce jeudi à Ondjiva que la visite du pape Léon XIV en Angola offrait une occasion unique de dynamiser le tourisme religieux national.

S'adressant à l'ANGOP au sujet de la visite du Saint-Père en Angola, qui se déroulera du 18 au 21 avril, il a indiqué qu'un grand nombre de pèlerins angolais et étrangers étaient attendus, qui se rendront dans différentes régions du pays. Selon le responsable, cette tournée du Pape place l'Angola au centre de l'attention mondiale, pour les croyants catholiques et autres, car son voyage ne se limite pas à une seule religion, mais s'adresse à tous ceux qui se sentent appelés par Dieu.

« Le tourisme religieux, qui met l'accent sur les pèlerinages, fait du sanctuaire de Mama Muxima une destination de choix pour cette pratique religieuse internationale », a-t-il souligné. Lors de ces visites, il a souligné que l'accent ne sera pas mis uniquement sur la religion, mais que le voyage des visiteurs englobera les références culturelles, les coutumes et les traditions locales, l'histoire, les paysages naturels, le patrimoine immobilier, et bien plus encore.

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« Une occasion pour les Angolais de mettre en valeur leur patrimoine historique et de promouvoir leur culture locale », a-t-il insisté. Il a également souligné que les agences de voyages, les hôtels, les restaurants et autres établissements similaires seront pleinement opérationnels pour accueillir des milliers de citoyens, contribuant ainsi au renforcement de l'économie locale.

Le Pape effectue une visite dans quatre pays africains : l'Algérie, le Cameroun et la Guinée équatoriale. En Angola, son programme comprend des messes à Luanda, Muxima (Icolo e Bengo) et Saurimo, dans la province de Lunda Sul, où il visitera une maison de retraite, ainsi que des rencontres avec des représentants des autorités étatiques et religieuses. Ce sera la troisième visite d'un pape en Angola, après Jean-Paul II en 1992 et Benoît XVI en 2009.