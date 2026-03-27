Angola: Visite du pape Léon XIV/Un message d'harmonie entre les Angolais - IEBA

Uíge — Le représentant provincial de l'Église évangélique baptiste d'Angola (IEBA) à Uíge, Egas Afonso Bartolomeu, a déclaré ce mardi que la visite du pape Léon XIV dans le pays était une occasion de renforcer le message de paix et d'harmonie entre les Angolais.

Dans une déclaration à l'ANGOP concernant la visite du chef de l'Église catholique, prévue du 18 au 21 avril prochain, Egas Bartolomeu a affirmé que le pape Léon XIV apporterait aux Angolais un message d'unité, de réconfort et de prospérité. « Je suis vos interventions sur les réseaux sociaux et vous êtes un serviteur de Dieu dévoué au développement de l'Église, à la transmission du pur Évangile et capable de rassembler les différences », a-t-il ajouté.

Il a reconnu que la visite du chef de l'Église catholique apporterait un message de réconfort et d'encouragement, et transformerait la vie des Angolais. Il a souligné que cette visite est une bénédiction pour tous les Angolais, quelles que soient leurs convictions religieuses.

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Par conséquent, il a considéré la visite du pape Léon XIV comme un événement d'une grande importance pour les Angolais, justifiant que la venue d'un serviteur de Dieu dans un lieu donné symbolise la « représentation de Dieu ». Le pape Léon XIV, dont la visite est préparée avec soin, tant sur le plan matériel que spirituel, par le gouvernement et le clergé, porte le nom complet de Robert François Prévost. Il a été inspiré du pape Léon XIII pour son titre pontifical. Léon XIV, 267e successeur de saint Pierre, premier pape, entamera sa visite en Angola 15 mois et 10 jours après son accession à la papauté, le 8 mai 2025, succédant ainsi au pape François.