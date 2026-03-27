Afrique Australe: Le pays organise une conférence sur la Journée de la libération de l'Afrique australe à Canberra

Luanda — L'ambassadeur d'Angola en Australie, António Luvualu de Carvalho, a souligné l'importance historique du 23 mars, Journée de la libération de l'Afrique australe, lors d'une conférence qui s'est tenue mardi à Canberra.

Dans son discours, le diplomate a rappelé que l'institutionnalisation de cette commémoration avait eu lieu le 17 août 2018, lors du 38e Sommet des chefs d'État et de gouvernement de la Communauté de développement de l'Afrique australe (SADC), à l'initiative du président angolais, João Lourenço. Il a précisé que cette date, célébrée depuis 2019, rend hommage aux combattants qui ont participé à la bataille de Cuito Cuanavale, livrée entre novembre 1987 et mars 1988 dans ce qui était alors la province de Cuando Cubango.

L'ambassadeur a souligné que la victoire des forces angolaises et alliées constituait une étape décisive dans la fin du régime d'apartheid, contribuant à la libération de Nelson Mandela, à l'indépendance de la Namibie et à la tenue d'élections démocratiques en Afrique du Sud. António Luvualu de Carvalho a ainsi salué les exploits des combattants et rendu hommage à leur sacrifice pour la libération de l'Afrique australe et l'affirmation de la souveraineté des peuples de la région.

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Cet événement, organisé par l'ambassade d'Angola, a marqué la première commémoration de cet anniversaire en Océanie et a réuni des membres du corps diplomatique africain accrédités en Australie, notamment des représentants des pays de la SADC, en particulier l'Afrique du Sud, le Botswana, Maurice, la Zambie et le Zimbabwe.

À cette occasion, l'ambassadeur du Zimbabwe et doyen du corps diplomatique africain, Joe Tapera Mhishi, a salué l'initiative angolaise, soulignant l'importance de diffuser à l'échelle internationale la portée historique de cette date. Le diplomate a remercié l'Angola pour l'organisation de cet événement, qui a marqué, pour la première fois en Australie et dans la région Océanie, la Journée de la libération de l'Afrique australe.