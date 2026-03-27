Angola: Luanda accueille une étape du Championnat mondial de bateaux électriques en septembre

Luanda — La ville de Luanda accueillera une étape du Championnat mondial de bateaux électriques « E1 League » les 14 et 15 septembre prochains, une initiative visant à promouvoir « l'économie bleue » et le potentiel touristique de l'Angola.

Le lancement officiel a été effectué jeudi (26) dans la capitale angolaise par le ministre du Tourisme, Márcio Daniel, en présence de la star internationale du cinéma Will Smith, co-fondateur de l'équipe « Team Westbrook », partenaire de la marque Visit Angola. À cette occasion, le ministre du Tourisme a souligné que Luanda est la deuxième ville africaine à accueillir une étape de cette compétition, qui est déjà passée par des villes telles que Monaco, Dubaï et Lagos (Nigéria). L'événement utilise les sports nautiques pour transmettre des messages de durabilité et de préservation des écosystèmes marins grâce à l'usage d'énergies renouvelables.

Le secrétaire d'État au Tourisme, Augusto Kalikemala, a relevé que la présence de personnalités de renommée mondiale, telles que Will Smith, constitue un signe d'ouverture et de sécurité, réaffirmant la capacité de l'Angola à accueillir de grands événements et des personnalités internationales, tout en valorisant l'image du pays. « La venue d'une célébrité de cette envergure transmet confiance et stabilité, des éléments essentiels pour promouvoir le pays comme une destination touristique sûre », a souligné le ministre angolais.

Le secrétaire d'État a ajouté que l'objectif est de capitaliser sur ce partenariat pour attirer un flux accru de visiteurs dans le pays. Il a précisé que l'épreuve de septembre devrait également attirer à Luanda d'autres personnalités mondiales figurant comme propriétaires ou co-fondateurs des équipes de l'E1 League, issues des domaines du sport, de la technologie et de la musique, parmi lesquelles Tom Brady, LeBron James, Didier Drogba et Steve Aoki.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres